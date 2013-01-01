Йович сегодня подпишет контракт с «Фиорентиной» по схеме «2+1». «Реал» отпустит его бесплатно

Кокоша, быстрей определяйся, Торпедо, Химки, Факел и что ещё там... Не ровен час пинок под зад получишь от Фиалок! Йович тебя сильнее уж точно!
Нападающий «Реала» Лука Йович близок к переходу в «Фиорентину».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сегодня серб пройдет медосмотр в итальянском клубе и подпишет контракт по схеме «2+1».
Ранее сообщалось, что «Реал» согласился отпустить 24-летнего футболиста бесплатно. Мадридский клуб получит 50 процентов от суммы следующей продажи серба.
- В 2019 году «Реал» купил Йовича за 63 миллиона евро.
- В его активе 3 гола и 5 ассистов в 51 матче.
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