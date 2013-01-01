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Йович сегодня подпишет контракт с «Фиорентиной» по схеме «2+1». «Реал» отпустит его бесплатно

Нападающий «Реала» Лука Йович близок к переходу в «Фиорентину».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сегодня серб пройдет медосмотр в итальянском клубе и подпишет контракт по схеме «2+1».

Ранее сообщалось, что «Реал» согласился отпустить 24-летнего футболиста бесплатно. Мадридский клуб получит 50 процентов от суммы следующей продажи серба.

  • В 2019 году «Реал» купил Йовича за 63 миллиона евро.
  • В его активе 3 гола и 5 ассистов в 51 матче.

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Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3532

    Enter2006 22 минуты назад

    Кокоша, быстрей определяйся, Торпедо, Химки, Факел и что ещё там... Не ровен час пинок под зад получишь от Фиалок! Йович тебя сильнее уж точно!

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