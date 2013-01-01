Йович сегодня подпишет контракт с «Фиорентиной» по схеме «2+1». «Реал» отпустит его бесплатно

Нападающий «Реала» Лука Йович близок к переходу в «Фиорентину».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сегодня серб пройдет медосмотр в итальянском клубе и подпишет контракт по схеме «2+1».

Ранее сообщалось, что «Реал» согласился отпустить 24-летнего футболиста бесплатно. Мадридский клуб получит 50 процентов от суммы следующей продажи серба.