Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
2 Тест: сколько лет футболисту?
Тест: сколько лет футболисту?
3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

«Фиорентина» бесплатно подпишет Йовича. «Реал» покупал его за 63 миллиона

Нападающий «Реала» Лука Йович продолжит карьеру в «Фиорентине».

Мадридский клуб согласился отпустить 24-летнего футболиста бесплатно.

При этом «Реал» получит 50 процентов от суммы следующей продажи серба.

Форвард пройдет медосмотр на этой неделе, после чего заключит контракт по схеме «2+2».

  • В 2019 году «Реал» купил Йовича за 63 миллиона евро.
  • В его активе 3 гола и 5 ассистов в 51 матче.

Новости по теме
«Милан» сделал предложение по трансферу Асенсио. «Реал» просит за него на 10-15 миллионов больше 1
«Реал» претендовал на воспитанника «Барселоны» Симонса. Игрок выбрал ПСВ
Лунин решил остаться в «Реале». Он провел 5 матчей за 2 сезона 2
Источник: твиттер Фабрицио Романо

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:23
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +70

    Клаус 2 минуты назад

    Здесь ключевое решение 50% от продажи.
    Через годик его купит Юве/Челси за 40-60.
    Вот оттуда и Реал возьмёт свой кэш.
    Думаю сейчас Реалу предлагали только 12-15

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1582

    vmonomah17 4 минуты назад

    Врут. Это будет обмен Йовича на Кокорина с доплатой Реала)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3452

    Enter2006 1 час назад

    Всё, Кокоше пипец. Если раньше на поле не выпускали то теперь вообще без вариантов.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2962

    Dgad > Enter2006 42 минуты назад

    Благодаря конкуренции с Кокошей вырос Влахович, сейчас Кокоша и из Йовича топа сделает))))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11