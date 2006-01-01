«Фиорентина» бесплатно подпишет Йовича. «Реал» покупал его за 63 миллиона

Нападающий «Реала» Лука Йович продолжит карьеру в «Фиорентине».

Мадридский клуб согласился отпустить 24-летнего футболиста бесплатно.

При этом «Реал» получит 50 процентов от суммы следующей продажи серба.

Форвард пройдет медосмотр на этой неделе, после чего заключит контракт по схеме «2+2».