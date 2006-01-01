«Фиорентина» бесплатно подпишет Йовича. «Реал» покупал его за 63 миллиона

Здесь ключевое решение 50% от продажи.
Через годик его купит Юве/Челси за 40-60.
Вот оттуда и Реал возьмёт свой кэш.
Думаю сейчас Реалу предлагали только 12-15
Нападающий «Реала» Лука Йович продолжит карьеру в «Фиорентине».
Мадридский клуб согласился отпустить 24-летнего футболиста бесплатно.
При этом «Реал» получит 50 процентов от суммы следующей продажи серба.
Форвард пройдет медосмотр на этой неделе, после чего заключит контракт по схеме «2+2».
- В 2019 году «Реал» купил Йовича за 63 миллиона евро.
- В его активе 3 гола и 5 ассистов в 51 матче.