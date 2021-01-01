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Клаудиньо ответил на вопрос о приостановке контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо связывает свое ближайшее будущее с петербургским клубом, несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты до лета 2023 года.

– Сомнений по поводу того возвращаться в «Зенит» из отпуска или нет у вас не было?

– Никаких! Потому что у меня действующий контракт с «Зенитом», и я должен его исполнять.

Единственное – отпуска всегда немного не хватает и всегда хочется чуть побольше побыть с семьей. Но это другая история.

В плане моих футбольных обязанностей не было ничего, что меня остановило бы.

– Из-за правила ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами такая возможность была...

– Я прекрасно чувствую себя в «Зените», мне здесь очень хорошо, поэтому никаких мыслей о приостановке контракта нет.

Но в совсем далеком будущем, если вдруг поступит какое-то предложение, которое будет выгодным в первую очередь для клуба и потом уже для меня – клуб сам решит, что с этим делать.

  • Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года.
  • Клуб заплатил за него 12 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне бразилец забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.

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Источник: «Матч ТВ»

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