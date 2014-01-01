Несколько сотрудников клубов РПЛ получили отказ по Fan ID

Во! Какие молодцы! Решают, обсуждают, внедряют!!! Сразу видно, что работают не покладая рук на наше благо!
Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал, что некоторые сотрудники клубов не смогли получить Fan ID.
«У некоторых сотрудников клубов уже есть отказы по Fan ID. В ближайшие дни мы будем собираться с Минцифры, решать и обсуждать вопросы», – сказал Алаев.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- В первый же день система дала сбой.
- Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.