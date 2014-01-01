Несколько сотрудников клубов РПЛ получили отказ по Fan ID

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал, что некоторые сотрудники клубов не смогли получить Fan ID.

«У некоторых сотрудников клубов уже есть отказы по Fan ID. В ближайшие дни мы будем собираться с Минцифры, решать и обсуждать вопросы», – сказал Алаев.