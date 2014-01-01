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Несколько сотрудников клубов РПЛ получили отказ по Fan ID

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал, что некоторые сотрудники клубов не смогли получить Fan ID.

«У некоторых сотрудников клубов уже есть отказы по Fan ID. В ближайшие дни мы будем собираться с Минцифры, решать и обсуждать вопросы», – сказал Алаев.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +497

    klimovich 17 минут назад

    Во! Какие молодцы! Решают, обсуждают, внедряют!!! Сразу видно, что работают не покладая рук на наше благо!

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    Рейтинг: +3444

    Axe111 30 минут назад

    ))))))))))))))))))))))))

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    Рейтинг: +552

    3meeeD 54 минуты назад

    Я промолчу лучше

    0
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    Рейтинг: +8517

    R_a_i_n 1 час назад

    И это сотрудники. Что же будет с обычными болелами?

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    Рейтинг: +4690

    алдан2014 > R_a_i_n 44 минуты назад

    Это он деятельность изображает

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