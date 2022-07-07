«Кто поддавливал?». Черчесов прокомментировал ничью с «Тоболом» в квалификации ЛЧ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги матча первого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Тобола» (0:0).
– Была непростая игра, это наш первый официальный матч [в сезоне]. Всегда сложно понять, в каком ты состоянии, в какой форме.
Ребята максимум сегодня сделали. Был непростой матч. Мы готовились к непростому матчу. По большому счету так и случилось.
– Насколько вы удовлетворены исходом поединка? Были ли какие-то тревожные моменты у ворот вашей команды? Потому что «Тобол» имел определенное территориальное преимущество, немножко поддавливал...
– Кто поддавливал?
– «Тобол». Немножко поддавливал.
– Понятно, что в каждой игре есть нюансы, которые устраивают или нет. Но детально мы это здесь не будем разбирать.
Думаю, что был равный матч. Было несколько хороших моментов, у соперника тоже были подходы. По большому счету, ничья заслуженный результат.
– Что у вас не получилось в этой игре?
– Забить гол.
– Сильные стороны «Тобола»?
– Я про свою команду могу говорить, не про соперника.
- Ответный матч состоится 12 июля в Будапеште.
- Черчесов ни разу в тренерской карьере не побеждал в ЛЧ.