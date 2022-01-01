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«Кто поддавливал?». Черчесов прокомментировал ничью с «Тоболом» в квалификации ЛЧ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги матча первого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Тобола» (0:0).

– Была непростая игра, это наш первый официальный матч [в сезоне]. Всегда сложно понять, в каком ты состоянии, в какой форме.

Ребята максимум сегодня сделали. Был непростой матч. Мы готовились к непростому матчу. По большому счету так и случилось.

– Насколько вы удовлетворены исходом поединка? Были ли какие-то тревожные моменты у ворот вашей команды? Потому что «Тобол» имел определенное территориальное преимущество, немножко поддавливал...

– Кто поддавливал?

– «Тобол». Немножко поддавливал.

– Понятно, что в каждой игре есть нюансы, которые устраивают или нет. Но детально мы это здесь не будем разбирать.

Думаю, что был равный матч. Было несколько хороших моментов, у соперника тоже были подходы. По большому счету, ничья заслуженный результат.

– Что у вас не получилось в этой игре?

– Забить гол.

– Сильные стороны «Тобола»?

– Я про свою команду могу говорить, не про соперника.

  • Ответный матч состоится 12 июля в Будапеште.
  • Черчесов ни разу в тренерской карьере не побеждал в ЛЧ.

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Источник: Sports.kz

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Комментарии3
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    Рейтинг: +26753

    Боцман59rus 39 минут назад

    _ писТобол Черчесов, надеюсь насуют вам Костанайцы в ответном матче>))

    0
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    Рейтинг: +551

    3meeeD 1 час назад

    Он когда интервью давал,пену не пускал?)

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    Рейтинг: +25072

    vladimir-7 1 час назад

    Черчесов с Ференцварошом еле ноги унесли от Тобола.

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