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В РПЛ хотят вернуть «Золотой матч» («СЭ»)

В РПЛ хотят возродить «Золотой матч» за первое место, когда у двух первых команд турнирной таблицы после 30 туров одинаковое количество очков, сообщает «СЭ»

«Золотой матч» в РПЛ возможен и сейчас, но для его проведения нужно равенство сразу нескольких показателей у двух лидеров: равенство результатов в очных играх, одинаковое количество побед в сезоне, разница мячей и количество забитых голов.

  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
  • Новый сезон стартует 15 июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +30

    боря крымский 3 минуты назад

    маловероятно что в ближайшее время у команд будет равенство в 30 туре. таких ситуаций в истории было 0 целых Х@й десятых

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    Рейтинг: +8496

    R_a_i_n 11 минут назад

    Здравая идея. Всегда ратовал за нее.

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    Рейтинг: +11027

    Алексей З 18 минут назад

    Что-то часы давно не переводили, скучно людям. Видно работает РПЛ, реформа за реформой.

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