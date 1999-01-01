В РПЛ хотят вернуть «Золотой матч» («СЭ»)

В РПЛ хотят возродить «Золотой матч» за первое место, когда у двух первых команд турнирной таблицы после 30 туров одинаковое количество очков, сообщает «СЭ»

«Золотой матч» в РПЛ возможен и сейчас, но для его проведения нужно равенство сразу нескольких показателей у двух лидеров: равенство результатов в очных играх, одинаковое количество побед в сезоне, разница мячей и количество забитых голов.