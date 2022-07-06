«Матч ТВ» пригрозил расторжением контракта с РПЛ в случае создания Кубка лиги

«Матч ТВ» выступил с открытым письмом к РПЛ и РФС.

«В последние месяцы в СМИ обсуждается создание нового турнира – так называемого «Кубка РПЛ». Оставляя за рамками многочисленные аргументы противников и сторонников данного турнира, «Матч ТВ» считает необходимым предельно четко и, что важно, открыто выразить свою позицию.

«Матч ТВ» считает, что создание нового турнира среди клубов РПЛ негативно скажется на медийной привлекательности Чемпионата России по футболу и Кубка России по футболу, что повлечет за собой соответствующие последствия для всех вовлеченных сторон.

Кроме того, учитывая характер ситуации и значительное увеличение стоимости контракта с РПЛ, «Матч ТВ» считает, что создание нового турнира, т. е. фактически запуск альтернативного продукта РПЛ, не соответствует принципам партнерского взаимодействия.

Также создание нового кубкового турнира ставит под сомнение целесообразность проведения одного из старейших турниров России – Кубка России по футболу, который дает возможность клубам Первой и Второй лиг проявить себя на высшем уровне и создает настоящий праздник для регионального футбола за счет приезда клубов РПЛ с лучшими игроками.

Учитывая вышеизложенное, «Матч ТВ» оставляет за собой право применить меры юридического характера касательно пересмотра или расторжения лицензионного договора с РПЛ», – говорится в открытом письме «Матч ТВ».