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«Матч ТВ» пригрозил расторжением контракта с РПЛ в случае создания Кубка лиги

«Матч ТВ» выступил с открытым письмом к РПЛ и РФС.

«В последние месяцы в СМИ обсуждается создание нового турнира – так называемого «Кубка РПЛ». Оставляя за рамками многочисленные аргументы противников и сторонников данного турнира, «Матч ТВ» считает необходимым предельно четко и, что важно, открыто выразить свою позицию.

«Матч ТВ» считает, что создание нового турнира среди клубов РПЛ негативно скажется на медийной привлекательности Чемпионата России по футболу и Кубка России по футболу, что повлечет за собой соответствующие последствия для всех вовлеченных сторон.

Кроме того, учитывая характер ситуации и значительное увеличение стоимости контракта с РПЛ, «Матч ТВ» считает, что создание нового турнира, т. е. фактически запуск альтернативного продукта РПЛ, не соответствует принципам партнерского взаимодействия.

Также создание нового кубкового турнира ставит под сомнение целесообразность проведения одного из старейших турниров России – Кубка России по футболу, который дает возможность клубам Первой и Второй лиг проявить себя на высшем уровне и создает настоящий праздник для регионального футбола за счет приезда клубов РПЛ с лучшими игроками.

Учитывая вышеизложенное, «Матч ТВ» оставляет за собой право применить меры юридического характера касательно пересмотра или расторжения лицензионного договора с РПЛ», – говорится в открытом письме «Матч ТВ».

  • На общем собрании РПЛ 13 клубов проголосовали за введение турнира.
  • Против высказались «Факел», «Химки» и «Оренбург».
  • Окончательное решение по Кубку РПЛ примет РФС на следующей неделе.
  • Турнир в случае создания, вероятно, стартует 26 июля.

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Источник: «Матч ТВ»

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06.07.2022 17:10
Комментарии17
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    Рейтинг: +2187

    Январь 59 4 часа назад

    Матч ТВ уже начинает диктовать свои условия? Так желающих вести прямую трансляцию хоть отбавляй. Не пойму в чем причина бойкота? Хотите лишиться лицензии? Так вперед, до вас было много таких каналов, и еще после вас таких каналов будет много. Вася Уткин с Геничем , Шмурновым новый организуют. Вот проблему нашли. А спонсоров на трансляцию РПЛ И К.Лиги быстро найдут.

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    Рейтинг: +11670

    BRO_football 15 часов назад

    Вам ничего это не напоминает? Примерно как европейские топ-клубы решили создать Суперлигу, а УЕФА им всячески мешает.

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    Рейтинг: +2585

    BlackMurder 17 часов назад

    Просто больше денег хапнуть

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    Рейтинг: +11670

    BRO_football 18 часов назад

    Без РПЛ можете смело закрывать Матч ТВ и все свои платные каналы.
    В чём проблема, так и не понятно. Показывайте Кубок РПЛ наравне с РПЛ и Кубком России. И то, и другое будут смотреть одинаково, раз уж еврокубков совсем нет.

    0
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    Рейтинг: +9307

    САДЫЧОК 20 часов назад

    Если Матч тв против - Значит нужно Обязательно проводить !
    Вот и проявилась сущность лоббирования расширения премьер лиги !
    Их не интересует уровень чемпионата и интерес зрителей ! Это Зло нашего футбола !

    2
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    Рейтинг: +7098

    nik55 20 часов назад

    а нужен ли вообще матч тв ??????

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    Рейтинг: +7205

    серега кашин 20 часов назад

    ну тогда и канал можно закрывать, толку от них все равно никакого

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    Рейтинг: +3515

    Enter2006 21 час назад

    Какое подлое враньё. Газпромовский Матч ТВ расторгнет контракт с РПЛ где в лидерах Газпром? Анекдот дня! Аааа-хахаха-ха!! Для каких лохов выпускают такие новости? ))

    2
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    Рейтинг: +13087

    playsh 21 час назад

    Думаю,Кубок РПЛ можно оставить,как альтернативу на время отстранения от игр в гейропе,что бы у российских игроков была игровая практика.В конце концов понятно,что санкции всё же закончатся.А в целом я согласен с МатТВ,хотя не симпатизирую этому каналу,что для регионального футбола в глубинке этот Кубок не есть хорошо.

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    Рейтинг: +25074

    vladimir-7 21 час назад

    Матч ТВ, а почему вы не написали о том, что из-за системы Fan ID болельщики не
    будут посещать футбольные встречи и у клубов сократится доход от продажи
    билетов, а раз нет посещения, то и снижается качество игры и это всё скажется
    на медийной привлекательности российского футбола?

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