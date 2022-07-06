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  • «Матч ТВ» пригрозил расторжением контракта с РПЛ в случае создания Кубка лиги

«Матч ТВ» пригрозил расторжением контракта с РПЛ в случае создания Кубка лиги

6 июля 2022, 17:10
17

«Матч ТВ» выступил с открытым письмом к РПЛ и РФС.

«В последние месяцы в СМИ обсуждается создание нового турнира – так называемого «Кубка РПЛ». Оставляя за рамками многочисленные аргументы противников и сторонников данного турнира, «Матч ТВ» считает необходимым предельно четко и, что важно, открыто выразить свою позицию.

«Матч ТВ» считает, что создание нового турнира среди клубов РПЛ негативно скажется на медийной привлекательности Чемпионата России по футболу и Кубка России по футболу, что повлечет за собой соответствующие последствия для всех вовлеченных сторон.

Кроме того, учитывая характер ситуации и значительное увеличение стоимости контракта с РПЛ, «Матч ТВ» считает, что создание нового турнира, т. е. фактически запуск альтернативного продукта РПЛ, не соответствует принципам партнерского взаимодействия.

Также создание нового кубкового турнира ставит под сомнение целесообразность проведения одного из старейших турниров России – Кубка России по футболу, который дает возможность клубам Первой и Второй лиг проявить себя на высшем уровне и создает настоящий праздник для регионального футбола за счет приезда клубов РПЛ с лучшими игроками.

Учитывая вышеизложенное, «Матч ТВ» оставляет за собой право применить меры юридического характера касательно пересмотра или расторжения лицензионного договора с РПЛ», – говорится в открытом письме «Матч ТВ».

  • На общем собрании РПЛ 13 клубов проголосовали за введение турнира.
  • Против высказались «Факел», «Химки» и «Оренбург».
  • Окончательное решение по Кубку РПЛ примет РФС на следующей неделе.
  • Турнир в случае создания, вероятно, стартует 26 июля.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (17)
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vladik12
1657116731
Я думаю, что тему с Кубком РПЛ это уже не завернет. Там все уже достаточно далеко зашло, и турнир с вероятностью 90 процентов все-таки стартанет.
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vladimir-7
1657118149
Матч ТВ, а почему вы не написали о том, что из-за системы Fan ID болельщики не будут посещать футбольные встречи и у клубов сократится доход от продажи билетов, а раз нет посещения, то и снижается качество игры и это всё скажется на медийной привлекательности российского футбола?
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Enter2006
1657119243
Какое подлое враньё. Газпромовский Матч ТВ расторгнет контракт с РПЛ где в лидерах Газпром? Анекдот дня! Аааа-хахаха-ха!! Для каких лохов выпускают такие новости? ))
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серега кашин
1657120327
ну тогда и канал можно закрывать, толку от них все равно никакого
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nik55
1657122235
а нужен ли вообще матч тв ??????
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САДЫЧОК
1657122657
Если Матч тв против - Значит нужно Обязательно проводить ! Вот и проявилась сущность лоббирования расширения премьер лиги ! Их не интересует уровень чемпионата и интерес зрителей ! Это Зло нашего футбола !
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BRO_football
1657129666
Без РПЛ можете смело закрывать Матч ТВ и все свои платные каналы. В чём проблема, так и не понятно. Показывайте Кубок РПЛ наравне с РПЛ и Кубком России. И то, и другое будут смотреть одинаково, раз уж еврокубков совсем нет.
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BlackMurder
1657134345
Просто больше денег хапнуть
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BRO_football
1657138464
Вам ничего это не напоминает? Примерно как европейские топ-клубы решили создать Суперлигу, а УЕФА им всячески мешает.
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Январь 59
1657179030
Матч ТВ уже начинает диктовать свои условия? Так желающих вести прямую трансляцию хоть отбавляй. Не пойму в чем причина бойкота? Хотите лишиться лицензии? Так вперед, до вас было много таких каналов, и еще после вас таких каналов будет много. Вася Уткин с Геничем , Шмурновым новый организуют. Вот проблему нашли. А спонсоров на трансляцию РПЛ И К.Лиги быстро найдут.
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