Тренер «Сочи» Гаранин: «Плакать из-за ухода Кассьерры не станем. Купить Де Брюйне не требую»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался о составе команды.

– Владимир Федотов после матча ЦСКА – «Зенит» озвучил четкий посыл: требуется усиление. Вы такого не говорите. Устраивает нынешний состав?

– Не сочтите за банальность, футболисты в «Сочи» очень сильные и интересные. Ясно, что невозможно играть одним составом несколько лет, подпитка – естественный процесс.

Неплохо бы добавить конкуренции в линию атаки, но это не значит, что мы не справимся с нынешними ребятами.

Плакать из-за ухода Кассьерры точно не станем, руководству в этом плане на мозги не капаю. Вместе обсуждаем, просматриваем, ищем варианты.

Купить Де Брюйне не требую – «Сочи» и сейчас боевая единица.