Семак оценил дебют Кассьерры за «Зенит». Он забил через три минуты после выхода на замену

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о первом матче форварда Матео Кассьерры в составе петербургской команды.

25-летний колумбиец вышел на замену в товарищеской игре с «Црвеной Звездой» (2:1).

Он забил гол через 3 минуты после появления на поле.

«Матео только-только к нам присоединился. Конечно, ему нужно еще работать, прибавлять в плане своих физических кондиций. Качества, которые у него есть, они видны.

И тот момент, который он реализовал, и следующий момент, в котором хорошо разобрался и мог забить – нанес очень хороший удар. Это говорит о его уровне исполнительского мастерства.

Оно высокое, поэтому посмотрим в течение недели и проанализируем, насколько его состояние позволит сыграть [со «Спартаком»] и сколько сыграть», – сказал Семак.