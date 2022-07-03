Помощник Черчесова Ромащенко назвал условие, при котором перестанет работать с тренером

Мирослав Ромащенко рассказал о своих рабочих отношениях со Станиславом Черчесовым. Специалист был его ассистентом в сборной России, а сейчас они вместе работают в «Ференцвароше».

– Насколько вам комфортно в роли первого ассистента?

– Начиная с 2011 года чувствую себя востребованным именно в этой роли, в которой я нахожусь: стараюсь выкладываться по максимуму, как будто сам и работаю главным тренером. Как и раньше, мы теперь здесь, в «Ференцвароше», для того чтобы расти и развиваться вместе. Не могу сказать, что будет со мной дальше, но пока Саламыч продолжит работать в этой профессии – готов полностью и максимально эффективно оставаться в роли его помощника, если, конечно, он сам не решит по-другому (смеется). Если рассматривать вариант работы главным тренером, то этот вариант возможен для меня только тогда, когда Саламыч завершит тренерскую карьеру. Пока про подобные планы Черчесова я не слышал, так что на данный момент не рассматриваю вариант самостоятельной работы.