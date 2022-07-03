Масоэро: «Латиноамериканцы из «Зенита» говорят: «Если ты играешь в России, то жизнь – кайф»

Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро рассказал, комфортно ли ему в России.

«Перед переездом в Россию консультировался с Эсекьелем Понсе? Да, это действительно так. Я написал ему и задал несколько вопросов: хотел побольше узнать о вашей стране, о ее повседневной жизни, а также политической ситуации. Понсе ответил, что жизнь в России хороша. Кстати, я не так давно пообщался с латиноамериканцами «Зенита», и они придерживаются такого же мнения. Говорят: «Если ты футболист, играющий в России, то жизнь – кайф».

У нас на родине, если ты футболист, то у тебя просто нет личной жизни. Ты не можешь банально пройти по улице, потому что фанаты вечно рядом. Нет, они не причиняют неудобств, но ты чувствуешь на себе постоянное внимание – нужно же фото сделать, улыбнуться на камеру.

В России живу счастливо – нормальной жизнью, никто меня не беспокоит. Об этом мне говорил и Понсе, и другие латиноамериканцы, выступающие тут», – сказал Масоэро.