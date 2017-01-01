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Масоэро: «Латиноамериканцы из «Зенита» говорят: «Если ты играешь в России, то жизнь – кайф»

Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро рассказал, комфортно ли ему в России.

«Перед переездом в Россию консультировался с Эсекьелем Понсе? Да, это действительно так. Я написал ему и задал несколько вопросов: хотел побольше узнать о вашей стране, о ее повседневной жизни, а также политической ситуации. Понсе ответил, что жизнь в России хороша. Кстати, я не так давно пообщался с латиноамериканцами «Зенита», и они придерживаются такого же мнения. Говорят: «Если ты футболист, играющий в России, то жизнь – кайф».

У нас на родине, если ты футболист, то у тебя просто нет личной жизни. Ты не можешь банально пройти по улице, потому что фанаты вечно рядом. Нет, они не причиняют неудобств, но ты чувствуешь на себе постоянное внимание – нужно же фото сделать, улыбнуться на камеру.

В России живу счастливо – нормальной жизнью, никто меня не беспокоит. Об этом мне говорил и Понсе, и другие латиноамериканцы, выступающие тут», – сказал Масоэро.

  • Масоэро играет за «Нижний Новгород» с 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
  • Сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +3659

    Питерский князь 29 минут назад

    Россия большая страна, есть где походить.
    =))))

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    Рейтинг: +18169

    Persona_non_Grata 37 минут назад

    Ну для нас это не секрет - нам каждый день об этом говорят по телевизору ))) Кайфуем !!!

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    Рейтинг: +1058

    Hoahin 39 минут назад

    Видел вживую этого Масоэро в игре с Сочи. Третьесортный игрок, которого на жопу сажали несколько раз в штрафной.

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    Рейтинг: +1820

    Maxi_7 49 минут назад

    Если ты "футболист", играющий в России жизнь в кайф потому, что можно прикладывать минимум усилий и получать максимум денег. За те же деньги в топ чемпионатах Европы футболисты пятую точку рвут и пашут в 10 раз больше.

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    Рейтинг: +5716

    Давид59 1 час назад

    У нас комфортно.Большие спортсмены - это большие деньги. Спросите Ваню Федотова

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    Рейтинг: +146

    NET VOINE 2 часа назад

    В России живу счастливо — нормальной жизнью, никто меня не беспокоитт------------Езжай в Бангладеш, там еще счастливее будет.Там не только тебя и про футбол мало кто знает.)))

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