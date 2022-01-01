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«Есть зарубежные предложения, но 10 миллионов никто не заплатит». Газизов – об Агаларове

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с вероятной продажей нападающего Гамида Агаларова.

«Мы уже говорили, что если будет достойное предложение, мы его рассмотрим. Я не буду озвучивать, какое именно достойное предложение нас бы устроило.

В нынешних реалиях 10 миллионов евро является заоблачной суммой, ее не будет, это выше рынка, нерычночная цена, а мы реально смотрим на вещи. Эта сумма не фигурировала никогда.

Есть различные вариации, по которым смотрит и футболист, и клуб в российской Премьер-лиге.

Есть зарубежные предложения, но с ними тяжелее из-за паспорта. Не буду говорить конкретно, из каких стран предложения», – сказал Газизов.

  • Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне форвард «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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Источник: ТАСС

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