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  • «Хочется, чтобы побыстрее всe определилось». Отец Агаларова – о будущем Гамида

«Хочется, чтобы побыстрее всe определилось». Отец Агаларова – о будущем Гамида

2 июля 2022, 13:30

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, дал комментарии по поводу вероятного ухода своего сына в другую команду.

«Аренда в «Пари НН»? Для меня главное, чтобы Гамид играл. Возраст такой, что нужно выступать.

Разговаривал с Шамилем Газизовым. Он говорит, что ведутся переговоры с несколькими клубами. Хочется, чтобы побыстрее всe определилось.

Это зависит от клуба, после мы примем решение. Мы тоже надеемся, что эта ситуация быстрее разрешится.

Понимаем, что надо быть в команде и готовиться к чемпионату», – сказал Агаларов-старший.

  • Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне нападающий «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Первая лига Уфа Агаларов Гамид Агаларов Руслан
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