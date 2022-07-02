«Хочется, чтобы побыстрее всe определилось». Отец Агаларова – о будущем Гамида

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, дал комментарии по поводу вероятного ухода своего сына в другую команду.

«Аренда в «Пари НН»? Для меня главное, чтобы Гамид играл. Возраст такой, что нужно выступать.

Разговаривал с Шамилем Газизовым. Он говорит, что ведутся переговоры с несколькими клубами. Хочется, чтобы побыстрее всe определилось.

Это зависит от клуба, после мы примем решение. Мы тоже надеемся, что эта ситуация быстрее разрешится.

Понимаем, что надо быть в команде и готовиться к чемпионату», – сказал Агаларов-старший.