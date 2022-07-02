«Хочется, чтобы побыстрее всe определилось». Отец Агаларова – о будущем Гамида

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, дал комментарии по поводу вероятного ухода своего сына в другую команду.
«Аренда в «Пари НН»? Для меня главное, чтобы Гамид играл. Возраст такой, что нужно выступать.
Разговаривал с Шамилем Газизовым. Он говорит, что ведутся переговоры с несколькими клубами. Хочется, чтобы побыстрее всe определилось.
Это зависит от клуба, после мы примем решение. Мы тоже надеемся, что эта ситуация быстрее разрешится.
Понимаем, что надо быть в команде и готовиться к чемпионату», – сказал Агаларов-старший.
- Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне нападающий «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
Источник: «Чемпионат»