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Места фанатов «Локомотива» на время бойкота будут накрыты баннером с цифрой «12»

«Локомотив» отреагировал на отказ фанатов посещать матчи команды в РПЛ из-за введения системы Fan ID.

«Клуб принимает позицию активной части болельщиков «Локомотива» по отказу от посещения матчей РПЛ в предстоящем сезоне.

Футбол существует для болельщиков, а поход на стадион всегда должен быть увлекательным и эмоциональным событием.

Наша Южная трибуна – важнейшая часть атмосферы «РЖД Арены» и источник эмоций как для игроков «Локо», так и для всего стадиона.

Мы открыты для диалога с активными болельщиками и надеемся как можно скорее увидеть и услышать вас в Черкизово.

Третий сектор, который своей энергией заводил весь стадион, будет пустым – мы приняли решение не открывать продажу абонементов на эту часть трибуны.

Места актива болельщиков клуба на наших домашних матчах будут накрыты баннером с цифрой «12» – в знак уважения к нашему 12-му игроку и с надеждой на его скорейшее возвращение на «РЖД Арену», – говорится в заявлении клуба.

  • Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • В Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: сайт «Локомотива»

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