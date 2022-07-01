Места фанатов «Локомотива» на время бойкота будут накрыты баннером с цифрой «12»

«Локомотив» отреагировал на отказ фанатов посещать матчи команды в РПЛ из-за введения системы Fan ID.
«Клуб принимает позицию активной части болельщиков «Локомотива» по отказу от посещения матчей РПЛ в предстоящем сезоне.
Футбол существует для болельщиков, а поход на стадион всегда должен быть увлекательным и эмоциональным событием.
Наша Южная трибуна – важнейшая часть атмосферы «РЖД Арены» и источник эмоций как для игроков «Локо», так и для всего стадиона.
Мы открыты для диалога с активными болельщиками и надеемся как можно скорее увидеть и услышать вас в Черкизово.
Третий сектор, который своей энергией заводил весь стадион, будет пустым – мы приняли решение не открывать продажу абонементов на эту часть трибуны.
Места актива болельщиков клуба на наших домашних матчах будут накрыты баннером с цифрой «12» – в знак уважения к нашему 12-му игроку и с надеждой на его скорейшее возвращение на «РЖД Арену», – говорится в заявлении клуба.
- Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.
- Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
- В Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.