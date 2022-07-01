Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис: «На месте Кокорина сказал бы «Фиорентине»: «Дайте мне шанс»

Канчельскис: «На месте Кокорина сказал бы «Фиорентине»: «Дайте мне шанс»

1 июля 2022, 12:22
2

Бывший нападающий «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о форварде «Сочи» Александре Кокорине.

«Думаю, ситуация с возможным расторжением Кокорина довольно справедливая — он не играл и от травм лечился. Сейчас будет предсезонная подготовка, ему стоит дать все-таки еще один шанс. Но я понимаю руководство и болельщиков, их разочарование в этом трансфере. В любом случае, ситуация очень сложная.

Когда в середине сезона переходишь, очень сложно адаптироваться. Когда он пройдет полностью предсезонную подготовку, которая очень важна для каждого футболиста, то тогда можно сделать окончательный вывод и принимать решения. Другая страна, другой менталитет, чемпионат, скорости и вообще другой футбол.

Естественно, где-то он не готов был, тем более долгое время не играл. Если проведет предсезонную подготовку без травм, то можно дать ему шанс. А потом уже можно сказать что-то конкретное. Переход из слабого чемпионата в сильный сказывается сразу.

Будь я на месте Кокорина, сказал бы: «Дайте мне шанс». Думаю, у каждого футболиста должно быть самолюбие. Нужно объяснить ситуацию. Не может же футболист хорошо играть, в том числе за сборную, а потом в один момент перестать играть.

Ему нужно попросить дать еще один шанс и после полноценной предсезонки решать вопрос. Тогда все будет по-честному и справедливо. Цепляться нужно за все. Сюда вернуться он всегда успеет. А за рубеж попасть очень сложно, особенно сейчас. Ему повезло, но нужно цепляться», — заявил Канчельскис.

  • В январе 2021 года «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

Еще по теме:
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД 11
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ 9
Источник: Sport24
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Benifacto
1656668165
видать он настолько крут что даже физуху не смог подкачать и на тренировках как в России шутит улыбаеца....
Ответить
боря крымский
1656676971
шанс, он не получка не аванс!
Ответить
Главные новости
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
1
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
3
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
Вчера, 23:17
4
Все новости
Все новости
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
1 сентября
5
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
1 сентября
19
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
1 сентября
4
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
1 сентября
6
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
31 августа
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
31 августа
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
31 августа
16
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
31 августа
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
31 августа
3
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
31 августа
Энрике близок к уходу из «Зенита»
31 августа
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
30 августа
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+