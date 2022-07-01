Канчельскис: «На месте Кокорина сказал бы «Фиорентине»: «Дайте мне шанс»

Бывший нападающий «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о форварде «Сочи» Александре Кокорине.

«Думаю, ситуация с возможным расторжением Кокорина довольно справедливая — он не играл и от травм лечился. Сейчас будет предсезонная подготовка, ему стоит дать все-таки еще один шанс. Но я понимаю руководство и болельщиков, их разочарование в этом трансфере. В любом случае, ситуация очень сложная.

Когда в середине сезона переходишь, очень сложно адаптироваться. Когда он пройдет полностью предсезонную подготовку, которая очень важна для каждого футболиста, то тогда можно сделать окончательный вывод и принимать решения. Другая страна, другой менталитет, чемпионат, скорости и вообще другой футбол.

Естественно, где-то он не готов был, тем более долгое время не играл. Если проведет предсезонную подготовку без травм, то можно дать ему шанс. А потом уже можно сказать что-то конкретное. Переход из слабого чемпионата в сильный сказывается сразу.

Будь я на месте Кокорина, сказал бы: «Дайте мне шанс». Думаю, у каждого футболиста должно быть самолюбие. Нужно объяснить ситуацию. Не может же футболист хорошо играть, в том числе за сборную, а потом в один момент перестать играть.

Ему нужно попросить дать еще один шанс и после полноценной предсезонки решать вопрос. Тогда все будет по-честному и справедливо. Цепляться нужно за все. Сюда вернуться он всегда успеет. А за рубеж попасть очень сложно, особенно сейчас. Ему повезло, но нужно цепляться», — заявил Канчельскис.