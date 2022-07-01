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Иван и Мантуан прибудут в расположение «Зенита» в день матча со «Спартаком»

Стало известно, когда новички «Зенита» Иван и Густаво Мантуан прибудут в расположение клуба.

По информации журналиста Самира Карвальо, футболисты приедут в «Зенит» 9 июля. В этот день клуб из Петербурга встретится со «Спартаком» в Суперкубке России.

  • Иван и Мантуан перешли в «Зенит» на правах аренды до лета 2023 года.
  • У петербургского клуба будет опция выкупа обоих легионеров.
  • В обмен на них в «Коринтианс» отправился Юри Алберто.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1178

    fakeid 2 часа назад

    был такой случай. пригнали бруно алвеша в день матча лч, усадили на вип-место и т.д. насьональ, или кто там был - не помню. тогда выиграли, он посмотрел и подписал контракт. а затем благополучно вылетели по сумме 2х матчей. так что затея не самая лучшая.

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