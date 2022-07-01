Иван и Мантуан прибудут в расположение «Зенита» в день матча со «Спартаком»

Стало известно, когда новички «Зенита» Иван и Густаво Мантуан прибудут в расположение клуба.

По информации журналиста Самира Карвальо, футболисты приедут в «Зенит» 9 июля. В этот день клуб из Петербурга встретится со «Спартаком» в Суперкубке России.