Иван и Мантуан прибудут в расположение «Зенита» в день матча со «Спартаком»

был такой случай. пригнали бруно алвеша в день матча лч, усадили на вип-место и т.д. насьональ, или кто там был - не помню. тогда выиграли, он посмотрел и подписал контракт. а затем благополучно вылетели по сумме 2х матчей. так что затея не самая лучшая.
Стало известно, когда новички «Зенита» Иван и Густаво Мантуан прибудут в расположение клуба.
По информации журналиста Самира Карвальо, футболисты приедут в «Зенит» 9 июля. В этот день клуб из Петербурга встретится со «Спартаком» в Суперкубке России.
- Иван и Мантуан перешли в «Зенит» на правах аренды до лета 2023 года.
- У петербургского клуба будет опция выкупа обоих легионеров.
- В обмен на них в «Коринтианс» отправился Юри Алберто.