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«Ларссон – мудак, тут даже обсуждать нечего». Радимов – об экс-форварде «Спартака»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов раскритиковал бывшего нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, с которым расторгли контракт по взаимному согласию.

«Начнем с того, что это личное дело Ларссона. Он воспользовался политической ситуацией и уйдет. Найдет ли он себе команду? Конечно, даже не сомневайтесь. Человек заработает на этом деньги, включив политическую историю.

«Спартак» написал, что у него 0 голов, 0 передач и 7 интервью... Я специально посмотрел: он провел около 80 матчей, забил порядка 20 мячей. Он играл, приносил пользу, выигрывал серебряные медали.

В таком случае официальный аккаунт «Спартака» так прощаться с игроком не может. Можно написать банальные слова – спасибо, продолжения карьеры, желаем удачи.

Сам Ларссон – мудак, это понятно, тут даже обсуждать нечего. Но у него личное, он один, а здесь целый клуб.

Клуб сравнялся с Ларссоном, можно было быть выше, поблагодарить. То, как он играл последний год, тоже было видно и понятно», – сказал Радимов.

  • «Спартак» купил Ларссона в августе 2019 года за 4 миллиона евро.
  • Форвард провел 83 матча, забил 27 голов и сделал 9 ассистов.
  • С апреля он выступал за АИК.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 12:59
Комментарии9
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    Рейтинг: +10340

    alp 1 час назад

    в целом все верно, но, впечатление портит слово "м у д а к".. зря, поскольку тут же попенял пресслужбе спама и посоветовал быть дипломатичнее

    1
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    Рейтинг: +32148

    VVM1964 1 час назад

    " официальный аккаунт «Спартака» так прощаться с игроком не может. Можно написать банальные слова – спасибо, продолжения карьеры, желаем удачи. " - Вот так и надо было поступать !!! В пресс службу Спартака набрали хрен знает кого ((( Вести себя надо достойно !!!
    " Сам Ларссон – мудак, это понятно " - а мне вот лично не понятно, почему мудак он, а не ты ???

    1
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    Рейтинг: +62

    Аден 1 час назад

    «Ларссон – мудак, тут даже обсуждать нечего».Да. Но, ты такой же, мудак, что так же вряд ли подлежит обсуждению.

    0
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    Рейтинг: +10822

    Алексей З 2 часа назад

    Это ты мудак , а в сравнении с тем же Денисовым, продажный и трусливый МУДАК !!!!
    На газпром-тв о Спартаке только и можно услышать проплаченных питерских. Фигачат без выходных , то один то другой.
    Тяжело гроши даются, хотя если не стыда и совести нет , всё по кайфу.

    1
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    Рейтинг: +3567

    Беспонтий 2 часа назад

    ключевое слово испортило всё впечатление от довольно взвешенного и необычайно корректного для радимова мнения

    4
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    Рейтинг: +16067

    Cleaner 2 часа назад

    В Спартаке ПРИНЯТО ПЛЕВАТЬ всем уходящим из клуба в спину. Ларссон не исключение. Ну что за команда...(((

    0
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    Рейтинг: +11986

    ВетеR 2 часа назад

    Родимов - мудак, тут и обсуждать нечего

    0
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    Рейтинг: +14152

    Fusballer 2 часа назад

    К чему такие наезды на Ларрсона? Он про Спартак плохого ничего не говорил. Ушёл как и большинство легов из РПЛ.

    2
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    Рейтинг: +5232

    AtticusFinch > Fusballer 2 часа назад

    До таких дебилов , как Радимов - это не доходит ...Он живет в своем совковом мире, где ему все должны)) На хер Ларсону Спартак? Если он может просто подъёмные тупо получить в любом другом клубе

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