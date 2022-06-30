«Ларссон – мудак, тут даже обсуждать нечего». Радимов – об экс-форварде «Спартака»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов раскритиковал бывшего нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, с которым расторгли контракт по взаимному согласию.

«Начнем с того, что это личное дело Ларссона. Он воспользовался политической ситуацией и уйдет. Найдет ли он себе команду? Конечно, даже не сомневайтесь. Человек заработает на этом деньги, включив политическую историю.

«Спартак» написал, что у него 0 голов, 0 передач и 7 интервью... Я специально посмотрел: он провел около 80 матчей, забил порядка 20 мячей. Он играл, приносил пользу, выигрывал серебряные медали.

В таком случае официальный аккаунт «Спартака» так прощаться с игроком не может. Можно написать банальные слова – спасибо, продолжения карьеры, желаем удачи.

Сам Ларссон – мудак, это понятно, тут даже обсуждать нечего. Но у него личное, он один, а здесь целый клуб.

Клуб сравнялся с Ларссоном, можно было быть выше, поблагодарить. То, как он играл последний год, тоже было видно и понятно», – сказал Радимов.

«Спартак» купил Ларссона в августе 2019 года за 4 миллиона евро.

Форвард провел 83 матча, забил 27 голов и сделал 9 ассистов.

С апреля он выступал за АИК.

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