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  • «Ларссон – мудак, тут даже обсуждать нечего». Радимов – об экс-форварде «Спартака»

«Ларссон – мудак, тут даже обсуждать нечего». Радимов – об экс-форварде «Спартака»

30 июня 2022, 12:59
7

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов раскритиковал бывшего нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, с которым расторгли контракт по взаимному согласию.

«Начнем с того, что это личное дело Ларссона. Он воспользовался политической ситуацией и уйдет. Найдет ли он себе команду? Конечно, даже не сомневайтесь. Человек заработает на этом деньги, включив политическую историю.

«Спартак» написал, что у него 0 голов, 0 передач и 7 интервью... Я специально посмотрел: он провел около 80 матчей, забил порядка 20 мячей. Он играл, приносил пользу, выигрывал серебряные медали.

В таком случае официальный аккаунт «Спартака» так прощаться с игроком не может. Можно написать банальные слова – спасибо, продолжения карьеры, желаем удачи.

Сам Ларссон – мудак, это понятно, тут даже обсуждать нечего. Но у него личное, он один, а здесь целый клуб.

Клуб сравнялся с Ларссоном, можно было быть выше, поблагодарить. То, как он играл последний год, тоже было видно и понятно», – сказал Радимов.

  • «Спартак» купил Ларссона в августе 2019 года за 4 миллиона евро.
  • Форвард провел 83 матча, забил 27 голов и сделал 9 ассистов.
  • С апреля он выступал за АИК.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан Радимов Владислав
Комментарии (7)
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Fusballer
1656583916
К чему такие наезды на Ларрсона? Он про Спартак плохого ничего не говорил. Ушёл как и большинство легов из РПЛ.
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ВетеR
1656584658
Родимов - мудак, тут и обсуждать нечего
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Беспонтий
1656585076
ключевое слово испортило всё впечатление от довольно взвешенного и необычайно корректного для радимова мнения
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VVM1964
1656585986
" официальный аккаунт «Спартака» так прощаться с игроком не может. Можно написать банальные слова – спасибо, продолжения карьеры, желаем удачи. " - Вот так и надо было поступать !!! В пресс службу Спартака набрали хрен знает кого ((( Вести себя надо достойно !!! " Сам Ларссон – мудак, это понятно " - а мне вот лично не понятно, почему мудак он, а не ты ???
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alp
1656588856
в целом все верно, но, впечатление портит слово "м у д а к".. зря, поскольку тут же попенял пресслужбе спама и посоветовал быть дипломатичнее
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