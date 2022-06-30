Гендиректор «Зенита» Медведев: «Будут еще трансферы, кроме Кассьерры»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по поводу трансферной кампании клуба.
– Вы можете подтвердить, что «Зенит» ведет переговоры с Родригао?
– Это не ко мне.
– Кассьерра – игрок «Зенита»?
– 30 июня узнаете.
– Будут ли еще трансферы, кроме Кассьерры?
– Еще будут, да.
- Состав «Зенита» уже пополнили Зелимхан Бакаев, Иван и Густаво Мантуан.
- Покинули клуб Юри Алберто, Станислав Крицюк, Магомед Оздоев и Артем Дзюба.
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Источник: «РБ Спорт»