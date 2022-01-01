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Гендиректор «Зенита» Медведев: «Будут еще трансферы, кроме Кассьерры»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по поводу трансферной кампании клуба.

– Вы можете подтвердить, что «Зенит» ведет переговоры с Родригао?

– Это не ко мне.

– Кассьерра – игрок «Зенита»?

– 30 июня узнаете.

– Будут ли еще трансферы, кроме Кассьерры?

– Еще будут, да.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +56

    Аден 2 часа назад

    https://www.meme-arsenal.com/memes/526db8f0c62b14c2b9cf37e4dc42cf92.jpg

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