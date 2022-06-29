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Клаудиньо рассказал, останется ли в «Зените». Им интересуются «Рома» и «Марсель»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос, останется ли он в петербургской команде. Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Ромы» и «Марселя».

«Остаюсь ли я в «Зените»? У меня контракт», – сказал Клаудиньо.

  • «Зенит» купил Клаудиньо за 12 млн евро в 2021 году.
  • Он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.
  • Бразилец был признан лучшим игроком сезона РПЛ.

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Источник: Sport24

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29.06.2022 23:47
Комментарии1
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    Рейтинг: +735

    Suvorov51 41 минуту назад

    А вот он сбежит и думаю, что очень скоро

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