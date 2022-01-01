Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
Тест: угадай футболиста по любимому животному

«Fan ID – убийца футбола!» Фанаты ЦСКА и «Зенита» устроили перекличку на матче

В эти минуты проходит матч 3-го тура Кубка PARI Премьер между ЦСКА и «Зенитом».

Во время игры болельщики обеих команд выразили недовольство введением паспорта болельщика..

«Fan ID – убийца футбола!» – скандировали фанаты.

  • Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня.
  • В Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.
  • С начала нового сезона РПЛ Fan ID будет работать на 5 стадионах.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Клубы РПЛ выдвинули два условия Алаеву, при выполнении которых они изберут его на постоянной основе 1
ЦСКА объяснил отсутствие Мухина, Кучаева, Набабкина и Ушакова в матче с «Зенитом»
«Угол штрафной: замахиваешься и по проверенной». Смолов предсказал гол Овечкина «Амкалу»
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:50
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +8364

    R_a_i_n 13 минут назад

    Убийца футбола у нас Газпром с Зенитом

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4191

    Snek > R_a_i_n 11 минут назад

    Какого футбола? Что мертво, умереть не может.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1246

    вальтер79 > R_a_i_n 10 минут назад

    причем здесь Зенит и газпром тут пост о другом ты что то перепутал дружище . ты лучше что нибудь о лукойле напиши))))))))

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11