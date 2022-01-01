«Fan ID – убийца футбола!» Фанаты ЦСКА и «Зенита» устроили перекличку на матче

Убийца футбола у нас Газпром с Зенитом
В эти минуты проходит матч 3-го тура Кубка PARI Премьер между ЦСКА и «Зенитом».
Во время игры болельщики обеих команд выразили недовольство введением паспорта болельщика..
«Fan ID – убийца футбола!» – скандировали фанаты.
- Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня.
- В Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.
- С начала нового сезона РПЛ Fan ID будет работать на 5 стадионах.
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