«Fan ID – убийца футбола!» Фанаты ЦСКА и «Зенита» устроили перекличку на матче

В эти минуты проходит матч 3-го тура Кубка PARI Премьер между ЦСКА и «Зенитом».

Во время игры болельщики обеих команд выразили недовольство введением паспорта болельщика..

«Fan ID – убийца футбола!» – скандировали фанаты.

Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня.

В Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

С начала нового сезона РПЛ Fan ID будет работать на 5 стадионах.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное