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«Чувствовал себя погано»: Кержаков объяснил, почему не праздновал чемпионство «Зенита»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков не праздновал последнее чемпионство. Он недоволен пропущенным голом в чемпионском матче против «Локомотива» (3:1).

«Чувствовал себя погано. Я даже не праздновал чемпионство. Побыл с ребятами на поле – а потом помылся и поехал домой спать. На душе было опустошение», – сказал Кержаков.

  • Кержаков – воспитанник «Зенита».
  • Ему 35 лет.
  • В прошлом сезоне он провел 25 матчей, пропустил 24 гола.

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Источник: Sport24

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