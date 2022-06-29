«Чувствовал себя погано»: Кержаков объяснил, почему не праздновал чемпионство «Зенита»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков не праздновал последнее чемпионство. Он недоволен пропущенным голом в чемпионском матче против «Локомотива» (3:1).

«Чувствовал себя погано. Я даже не праздновал чемпионство. Побыл с ребятами на поле – а потом помылся и поехал домой спать. На душе было опустошение», – сказал Кержаков.

Кержаков – воспитанник «Зенита».

Ему 35 лет.

В прошлом сезоне он провел 25 матчей, пропустил 24 гола.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное