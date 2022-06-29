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Кержаков думал о завершении карьеры летом: «Повлиял звонок Медведева»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что мог закончить карьеру летом.

— Вы продлили контракт с «Зенитом». Хотя еще месяц назад говорили, что окончательное решение не приняли.

— В конце сезона у меня и правда были мысли о том, стоит ли вообще продолжать карьеру, — признался Кержаков.

— И?

— Повлиял звонок Александра Ивановича Медведева.

— Сказал: «Михаил, вы нам нужны»?

— Примерно так.

— В последние годы «Зенит» вообще продлевал с вами контракт исключительно на год. Не обидно?

— Это как раз нормальная история. Я понимаю, что в моем возрасте на большой срок рассчитывать не приходится.

  • Кержаков – воспитанник «Зенита».
  • Ему 35 лет.
  • В прошлом сезоне он провел 25 матчей, пропустил 24 гола.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +17014

    Garrincha58 1 минуту назад

    один Даня другой Ваня и Миша, а толку от всех троих ноль и ещё один есть Давид спец по пенальти а всех их мог заменить Лантратов но помешал болбой из Хабаровска .... судьба

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    Рейтинг: +2842

    acor94 51 минуту назад

    Не надо было продлевать. У нас теперь Ваня есть, расторгайте!

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