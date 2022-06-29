Кержаков думал о завершении карьеры летом: «Повлиял звонок Медведева»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что мог закончить карьеру летом.
— Вы продлили контракт с «Зенитом». Хотя еще месяц назад говорили, что окончательное решение не приняли.
— В конце сезона у меня и правда были мысли о том, стоит ли вообще продолжать карьеру, — признался Кержаков.
— И?
— Повлиял звонок Александра Ивановича Медведева.
— Сказал: «Михаил, вы нам нужны»?
— Примерно так.
— В последние годы «Зенит» вообще продлевал с вами контракт исключительно на год. Не обидно?
— Это как раз нормальная история. Я понимаю, что в моем возрасте на большой срок рассчитывать не приходится.
- Кержаков – воспитанник «Зенита».
- Ему 35 лет.
- В прошлом сезоне он провел 25 матчей, пропустил 24 гола.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Источник: Sport24