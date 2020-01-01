Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии

Канчельскис – об Иване в «Зените»: «У Бразилии два вратаря за всю историю. Наши не хуже!»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о новом вратаре «Зенита» Иване.

«Значит, руководство так решило, что Иван нужен «Зениту». Я считаю, наши вратари не хуже! Кто сказал, что бразильские голкиперы хорошие? У них там всего два человека за всю историю! У нас хорошая вратарская школа. Зачем нужен Иван? В «Зените» и так хорошие вратари.

Коммуникабельность от каждого человека зависит. Гильерме прижился. Ему нравится. Посмотрим, как этот будет вести себя. Вроде бы бразильцы все у нас неплохо приживались в России. Но не было такой надобности брать этого вратаря в «Зенит», – сказал Канчельскис.

  • Иван перейдет в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды вместе с Густаво Мантуаном.
  • В обратном направлении проследует Юри Алберто.
  • 24-летний Иван стоит 2,5 миллиона евро. В сезоне Серии А он не провел ни матча.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Рэпер Баста откроет матч ЦСКА – «Зенит»
Кержаков думал о завершении карьеры летом: «Повлиял звонок Медведева» 1
Дасаев высказался о новом вратаре «Зенита» Иване 3
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:28
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +16180

    ilichkadr 1 час назад

    Не, Андрей не два человека за всю историю, а четыре: Жильмар, Эдерсон и играющие сегодня Сени (МанСити) и Беккер (Ливерпуль).

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +9279

    САДЫЧОК > ilichkadr 4 минуты назад

    Леао !

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +325

    Номэд 1 час назад

    За бразилы спихнули неликвид бомжам, а те и рады

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11