Канчельскис – об Иване в «Зените»: «У Бразилии два вратаря за всю историю. Наши не хуже!»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о новом вратаре «Зенита» Иване.

«Значит, руководство так решило, что Иван нужен «Зениту». Я считаю, наши вратари не хуже! Кто сказал, что бразильские голкиперы хорошие? У них там всего два человека за всю историю! У нас хорошая вратарская школа. Зачем нужен Иван? В «Зените» и так хорошие вратари.

Коммуникабельность от каждого человека зависит. Гильерме прижился. Ему нравится. Посмотрим, как этот будет вести себя. Вроде бы бразильцы все у нас неплохо приживались в России. Но не было такой надобности брать этого вратаря в «Зенит», – сказал Канчельскис.

Иван перейдет в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды вместе с Густаво Мантуаном.

В обратном направлении проследует Юри Алберто.

24-летний Иван стоит 2,5 миллиона евро. В сезоне Серии А он не провел ни матча.

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