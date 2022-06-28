«Монако» объявил о трансфере Минамино из «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино продолжит карьеру в «Монако». Клуб объявил о покупке. Контракт рассчитан на четыре года.
По информации The Athletic, «Монако» купил 27-летнего японца за 15 миллионов. Еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
- Англичане купили Минамино в 2020 году у «Зальцбурга» за 12,5 миллиона евро.
- В минувшем сезоне Минамино поучаствовал в 24 матчах, забил 10 голов, сделал ассист.
- «Монако» выступит в квалификации Лиги чемпионов.
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Источник: официальный сайт «Монако»