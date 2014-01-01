Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

Кроос завершит карьеру либо останется в «Реале» в следующем сезоне (AS)

Полузащитник «Реала» Тони Кроос определится со своим будущим в следующем сезоне.

По информации AS, по ходу следующего сезон он будет решать, что делать: остаться в «Реале», прекратить играть на топ-уровне или завершить карьеру.

  • Контракт Крооса истекает в следующем году.
  • Кроос перешел в «Реал» в 2014 году, 4 раза взял с командой Лигу чемпионов.
  • Немец – чемпион мира 2014 года.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
«Я играл с лучшим левым защитником всех времен». Кроос – о Марсело 3
Кроос: «Буду в «Реале» еще два года» 1
«Ты задаешь дерьмовые вопросы». Кроос разозлился на журналиста после победы в финале ЛЧ 3
Источник: AS

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:52
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +243

    Мортус 1 час назад

    Ну просто топ новость. Будет решать. Весь сезон. Вы уж держите в курсе, как там дела обстоят. Решил - нет.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11