Кроос завершит карьеру либо останется в «Реале» в следующем сезоне (AS)

Полузащитник «Реала» Тони Кроос определится со своим будущим в следующем сезоне.

По информации AS, по ходу следующего сезон он будет решать, что делать: остаться в «Реале», прекратить играть на топ-уровне или завершить карьеру.

Контракт Крооса истекает в следующем году.

Кроос перешел в «Реал» в 2014 году, 4 раза взял с командой Лигу чемпионов.

Немец – чемпион мира 2014 года.

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