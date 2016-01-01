Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
Тест: помните ли вы легендарные мячи?
2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
3 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?

Мелкадзе: «Бакаеву надо зарабатывать на жизнь. Надеюсь, болельщики «Зенита» его примут»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

– У «Спартака» появляется непривычная тенденция, связанная с воспитанниками. Полгода назад ушли вы, сейчас Бакаев, плюс распустили «Спартак»-2. Это плохо?

– То, что люди уходят – это нормально. Это футбольная жизнь. А вот закрытие «Спартака»-2 – это неправильно. Потому что не так много денег требовалось на существование команды.

Если брать зарплату больших футболистов, то это, вероятно, 5-10 процентов их годового дохода. В теории даже могли скинуться и сохранить команду. Я вообще не понял этого решения. Из «Спартака»-2 много кто в Премьер-лиге играет. Так что это, конечно, удивляет.

– Самый громкий переход лета – Бакаев в «Зенит». Каково ему будет в Питере?

«Спартак» вроде бы сам от него отказался. А что делать? На жизнь надо зарабатывать, хочется играть в футбол в лучших командах. И зачем ему жертвовать такими предложениями из-за чего-то или кого-то?

Надеюсь, его примут болельщики. И все у него будет хорошо. Посадит ли на скамейку Малкома? Это будет тяжело. А вот если его будут использовать под нападением – это интересная история.

  • Бакаев перешел в «Зенит» как свободный агент.
  • Полузащитник – воспитанник «Спартака».
  • Накануне Бакаев забил дебютный гол за «Зенит» – против «Сочи» (1:1; 4:2 по пенальти).

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
«10-ка «Спартака» вернулась к тому, у кого и должна быть». Промес – о 10-м номере, который раньше был у Бакаева 11
Бакаев поблагодарил Малкома после матча с «Сочи» 10
Бакаев рассказал о трудностях в первые дни в «Зените» 2
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:19
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +8344

    R_a_i_n 8 минут назад

    Бедняжка, в Спартаке ему не давали зарплату.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11