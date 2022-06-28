Мелкадзе: «Бакаеву надо зарабатывать на жизнь. Надеюсь, болельщики «Зенита» его примут»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

– У «Спартака» появляется непривычная тенденция, связанная с воспитанниками. Полгода назад ушли вы, сейчас Бакаев, плюс распустили «Спартак»-2. Это плохо?

– То, что люди уходят – это нормально. Это футбольная жизнь. А вот закрытие «Спартака»-2 – это неправильно. Потому что не так много денег требовалось на существование команды.

Если брать зарплату больших футболистов, то это, вероятно, 5-10 процентов их годового дохода. В теории даже могли скинуться и сохранить команду. Я вообще не понял этого решения. Из «Спартака»-2 много кто в Премьер-лиге играет. Так что это, конечно, удивляет.

– Самый громкий переход лета – Бакаев в «Зенит». Каково ему будет в Питере?

– «Спартак» вроде бы сам от него отказался. А что делать? На жизнь надо зарабатывать, хочется играть в футбол в лучших командах. И зачем ему жертвовать такими предложениями из-за чего-то или кого-то?

Надеюсь, его примут болельщики. И все у него будет хорошо. Посадит ли на скамейку Малкома? Это будет тяжело. А вот если его будут использовать под нападением – это интересная история.

Бакаев перешел в «Зенит» как свободный агент.

Полузащитник – воспитанник «Спартака».

Накануне Бакаев забил дебютный гол за «Зенит» – против «Сочи» (1:1; 4:2 по пенальти).

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