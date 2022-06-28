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  • Мелкадзе: «Бакаеву надо зарабатывать на жизнь. Надеюсь, болельщики «Зенита» его примут»

Мелкадзе: «Бакаеву надо зарабатывать на жизнь. Надеюсь, болельщики «Зенита» его примут»

28 июня 2022, 10:19
6

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

– У «Спартака» появляется непривычная тенденция, связанная с воспитанниками. Полгода назад ушли вы, сейчас Бакаев, плюс распустили «Спартак»-2. Это плохо?

– То, что люди уходят – это нормально. Это футбольная жизнь. А вот закрытие «Спартака»-2 – это неправильно. Потому что не так много денег требовалось на существование команды.

Если брать зарплату больших футболистов, то это, вероятно, 5-10 процентов их годового дохода. В теории даже могли скинуться и сохранить команду. Я вообще не понял этого решения. Из «Спартака»-2 много кто в Премьер-лиге играет. Так что это, конечно, удивляет.

– Самый громкий переход лета – Бакаев в «Зенит». Каково ему будет в Питере?

«Спартак» вроде бы сам от него отказался. А что делать? На жизнь надо зарабатывать, хочется играть в футбол в лучших командах. И зачем ему жертвовать такими предложениями из-за чего-то или кого-то?

Надеюсь, его примут болельщики. И все у него будет хорошо. Посадит ли на скамейку Малкома? Это будет тяжело. А вот если его будут использовать под нападением – это интересная история.

  • Бакаев перешел в «Зенит» как свободный агент.
  • Полузащитник – воспитанник «Спартака».
  • Накануне Бакаев забил дебютный гол за «Зенит» – против «Сочи» (1:1; 4:2 по пенальти).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Бакаев Зелимхан Мелкадзе Георгий
Комментарии (6)
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R_a_i_n
1656403170
Бедняжка, в Спартаке ему не давали зарплату.
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spam2009
1656405114
На переход из Спрартака в Зенит люди в здравом уме исветлой памяти не соглашаются. Пример Быстрова И Дзюбы более чем красноречив. Один просто дебил, потому что потом умудрился еще и в обратном направлении проследовать, другой еще и ЧСВшный тупой крысюк-рукоблуд. дальше по моему продолжать нет смысла
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Иван Петров 1986
1656409172
Ну конечно он с хлеба на воду перебивается, бедный как мышь.
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Andrew01
1656411301
Ну "скинуться по 5-10 % от зп" это не про наших футболистов, они же мало зарабатывают как Георгий сказал дальше про Бакаева, "на жизнь надо зарабатывать", миллионы рублей в меся это для них мало, при средней зп в 45-50 тыс.руб. по стране, поэтому ушел в Зенит где платят на 2 млн в мес. больше, теперь на хлеб с маслом хватит и колбаску даже позволить себе сможет.
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Томик
1656419436
Надо зарабатывать на жизнь? Пусть зарабатывает. Можно каменщиком стать, например. Если руки не кривые.
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alefreddy
1656423262
начни с себя и скинься а то языком чесать все мастаки
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