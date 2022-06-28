«Первый топ-клуб». Мелкадзе считает, что Федотов пошел на повышение, перейдя из «Сочи» в ЦСКА

Нападающий «Сочи» Григорий Мелкадзе высказался об уходе Владимира Федотова в ЦСКА.

– Когда стало известно, что Федотов возглавит ЦСКА, вы как отреагировали?

– Я за него рад. Он пошел на повышение. Надеюсь, у него все получится. Это вызов. Первый топ-клуб. Хотя, судя по результату, «Сочи» тоже топ-клуб. Все качества для достижения результата у него есть. Тренерский штаб хороший.

– Какие качества Федотова запоминаются больше всего?

– Он спокоен. У него нет эмоциональных решений, эмоциональных замен. Все решения продуманные и спокойные. Он хороший тактик. У нас перед матчем теории длились по 30-40 минут. Такого в моей карьере еще не было.

Плюс – атмосфера и мотивация. Даже когда мы обыграли «Рубин» 6:1, то в последние три гола забили с 80-й по 90-ю минуту. Все это благодаря его словам. В перерыве он просил не останавливаться, продолжать играть в свой футбол. И команда это сделала.

«Сочи» занял 2-е место в минувшем сезоне РПЛ, ЦСКА – 5-е.

Федотов сменил в команде из Москвы Алексея Березуцкого.

Тренер заключил с новым клубом контракт на 3 года.

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