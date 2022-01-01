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Ди Мария в шаге от перехода в «Ювентус»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария находится в одном шаге от перехода в «Ювентус», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Переговоры по окончательным деталям контракта с аргентинцем продолжатся на этой неделе. Ди Мария – приоритетная цель для главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри.

Сообщалось, что зарплата аргентинца в «Ювентусе» составит 7 миллионов евро в год. Соглашение будет подписано по схеме «1+1».

  • Ди Мария – свободный агент.
  • Последние 7 сезонов он провел в «ПСЖ».
  • Хавбек забил 93 гола и сделал 119 ассистов в 295 матчах.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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