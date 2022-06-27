«Ахмат» собирается подписать лучшего бомбардира ФНЛ-2

Полузащитник «Чайки» Иван Олейников близок к переходу в «Ахмат».
23-летний футболист был на первом сборе грозненского клуба, и по его итогам принято решение оформить трансфер.
Контракт будет подписан после того, как хавбек пройдет углубленное медобследование.
- Олейников – воспитанник ЦСКА.
- В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром всей ФНЛ-2.
- Игрок «Чайки» забил 23 гола и сделал 16 ассистов в 30 матчах.
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Источник: «Матч ТВ»