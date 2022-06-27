«Ахмат» собирается подписать лучшего бомбардира ФНЛ-2

Полузащитник «Чайки» Иван Олейников близок к переходу в «Ахмат».

23-летний футболист был на первом сборе грозненского клуба, и по его итогам принято решение оформить трансфер.

Контракт будет подписан после того, как хавбек пройдет углубленное медобследование.

Олейников – воспитанник ЦСКА.

В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром всей ФНЛ-2.

Игрок «Чайки» забил 23 гола и сделал 16 ассистов в 30 матчах.

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