ЦСКА интересуется защитником «Галатасарая» Марканом

Центральный защитник «Галатасарая» Маркан привлек внимание ЦСКА.

Московский клуб хотел бы усилиться 26-летним футболистом, но такой переход сейчас маловероятен из-за желания бразильца играть в еврокубках.

Другой претендент на Маркана – «Севилья». Испанцы готовы заплатить 12 миллионов евро, но за игрока требуют 15 миллионов.

В прошлом сезоне Маркан забил 1 гол в 38 матчах.

Его контракт с «Галатасараем» действует до 2024 года.

Рыночная стоимость бразильца – 14 миллионов евро.

Сообщалось, что им также интересуется «Зенит».

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