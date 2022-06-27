ЦСКА интересуется защитником «Галатасарая» Марканом

Центральный защитник «Галатасарая» Маркан привлек внимание ЦСКА.
Московский клуб хотел бы усилиться 26-летним футболистом, но такой переход сейчас маловероятен из-за желания бразильца играть в еврокубках.
Другой претендент на Маркана – «Севилья». Испанцы готовы заплатить 12 миллионов евро, но за игрока требуют 15 миллионов.
- В прошлом сезоне Маркан забил 1 гол в 38 матчах.
- Его контракт с «Галатасараем» действует до 2024 года.
- Рыночная стоимость бразильца – 14 миллионов евро.
- Сообщалось, что им также интересуется «Зенит».
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Источник: Akili Gundem