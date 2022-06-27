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ЦСКА интересуется защитником «Галатасарая» Марканом

Центральный защитник «Галатасарая» Маркан привлек внимание ЦСКА.

Московский клуб хотел бы усилиться 26-летним футболистом, но такой переход сейчас маловероятен из-за желания бразильца играть в еврокубках.

Другой претендент на Маркана – «Севилья». Испанцы готовы заплатить 12 миллионов евро, но за игрока требуют 15 миллионов.

  • В прошлом сезоне Маркан забил 1 гол в 38 матчах.
  • Его контракт с «Галатасараем» действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость бразильца – 14 миллионов евро.
  • Сообщалось, что им также интересуется «Зенит».

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Источник: Akili Gundem

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27.06.2022 21:59
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