«Спартак» отказался от трансфера Агаларова (Metaratings)

Представители нападающего «Уфы» Гамида Агаларова предложили футболиста «Спартаку».

По информации Metaratings, московский клуб оказался не заинтересован в приобретении 21-летнего форварда. Стороны не дошли до обсуждения финансовой части трансфера.

Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.

Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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