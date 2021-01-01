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«Спартак» отказался от трансфера Агаларова (Metaratings)

Представители нападающего «Уфы» Гамида Агаларова предложили футболиста «Спартаку».

По информации Metaratings, московский клуб оказался не заинтересован в приобретении 21-летнего форварда. Стороны не дошли до обсуждения финансовой части трансфера.

  • Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне нападающий «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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Источник: Metaratings

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Комментарии4
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    Рейтинг: +3491

    Иван Петров 1986 14 минут назад

    И правильно сделали - эти чурки очень не надежные. Такие же как бакаев.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +14583

    NewLife 29 минут назад

    Ты и твой подпевала снизу - читать умеете ?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1166

    Taps 58 минут назад

    " ,,, По словам Федуна, его уход из компании никак не отразится на его работе в футбольном клубе «Спартак», президентом которого он является. ... "
    Ой, беда !
    Вылет обеспечен ...

    1
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    ...
    Рейтинг: +78

    pld > Taps 37 минут назад

    Спартаковцам надо устроить у офиса Лукойла грандиозную акцию протеста.

    0
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