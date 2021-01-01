«Спартак» отказался от трансфера Агаларова (Metaratings)

И правильно сделали - эти чурки очень не надежные. Такие же как бакаев.
Представители нападающего «Уфы» Гамида Агаларова предложили футболиста «Спартаку».
По информации Metaratings, московский клуб оказался не заинтересован в приобретении 21-летнего форварда. Стороны не дошли до обсуждения финансовой части трансфера.
- Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне нападающий «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
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