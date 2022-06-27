РФС назвал лучшего арбитра сезона-2021/22

РФС опубликовал рейтинг лучших арбитров минувшего сезона. Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учeтом решений экспертно-судейской комиссии РФС.

Лучший средний балл за отработанные матчи получил Владислав Безбородов. 49-летний судья провел 21 матч в качестве главного арбитра, в большей части которых не допустил ни одной ключевой ошибки.

Второе место в рейтинге занял Владимир Москалев (18 матчей). Третьим стал Сергей Карасев (20).

Топ-10 лучших арбитров сезона-2021/22 представлен ниже:

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