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РФС назвал лучшего арбитра сезона-2021/22

РФС опубликовал рейтинг лучших арбитров минувшего сезона. Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учeтом решений экспертно-судейской комиссии РФС.

Лучший средний балл за отработанные матчи получил Владислав Безбородов. 49-летний судья провел 21 матч в качестве главного арбитра, в большей части которых не допустил ни одной ключевой ошибки.

Второе место в рейтинге занял Владимир Москалев (18 матчей). Третьим стал Сергей Карасев (20).

Топ-10 лучших арбитров сезона-2021/22 представлен ниже:

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Источник: телеграм-канала РФС

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Комментарии4
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    Рейтинг: +14130

    Fusballer 1 час назад

    Из Питера, конечно)) Заслужил.

    0
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    Рейтинг: +94

    7:1 > Fusballer 40 минут назад

    он не обслуживает матчи зенита. зато как обслуживает федунов - легенды можно слагать, столько в пользу спартака ещё никто не "ошибался". самое натуральное рыло. и конечно же, по версии спартачей, он победил заслуженно. знаем-знаем, почему.

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    Рейтинг: +3513

    Беспонтий 1 час назад

    какой книксен и реверанс до кучи
    лишь бы вони не было

    а карасёв ну да продажный

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    Рейтинг: +94

    7:1 1 час назад

    о, самый продажный, носящий звание "почётный тарасовец"

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