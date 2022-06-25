Бакаев: «Взаимопонимание с партнерами по «Зениту» становится все лучше»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал дебютный гол за команду. Он отличился в матче второго тура Кубка PARI Премьер против «Сочи» (1:1; 4:2 по пенальти).
— Зелимхан, поздравляем с победой и забитым голом! Расскажите об эмоциях в этой игре.
— Эмоции, ощущения очень хорошие — рад, что смог забить. Жаль, что в основное время не выиграли, а только по пенальти, но вообще это без разницы, главное — победа!
— Пара слов о вашем голе. Как получилось забить?
— Принял мяч, обыграл соперника — на таком уровне нужно быстро принимать решения — и забил, слава Богу.
— В первом матче вы сыграли весь второй тайм, сегодня — чуть более получаса. Как вы сами оцениваете свою форму?
— Самое главное — взаимопонимание с партнерами, а это у меня становится все лучше с каждой тренировкой. В первую неделю с этим было не очень, но сейчас становится все лучше и лучше. Физическое состояние тоже становится лучше и лучше с каждым днем. Тренеры нас постепенно подводят к сезону.
- Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.
- Полузащитник – воспитанник «Спартака».
- Матч «Сочи» – «Зенит» прошел в Санкт-Петербурге на «Смене».
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное