Бакаев: «Взаимопонимание с партнерами по «Зениту» становится все лучше»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал дебютный гол за команду. Он отличился в матче второго тура Кубка PARI Премьер против «Сочи» (1:1; 4:2 по пенальти).

— Зелимхан, поздравляем с победой и забитым голом! Расскажите об эмоциях в этой игре.

— Эмоции, ощущения очень хорошие — рад, что смог забить. Жаль, что в основное время не выиграли, а только по пенальти, но вообще это без разницы, главное — победа!

— Пара слов о вашем голе. Как получилось забить?

— Принял мяч, обыграл соперника — на таком уровне нужно быстро принимать решения — и забил, слава Богу.

— В первом матче вы сыграли весь второй тайм, сегодня — чуть более получаса. Как вы сами оцениваете свою форму?

— Самое главное — взаимопонимание с партнерами, а это у меня становится все лучше с каждой тренировкой. В первую неделю с этим было не очень, но сейчас становится все лучше и лучше. Физическое состояние тоже становится лучше и лучше с каждым днем. Тренеры нас постепенно подводят к сезону.

Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.

Полузащитник – воспитанник «Спартака».

Матч «Сочи» – «Зенит» прошел в Санкт-Петербурге на «Смене».

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