Товарищеский матч. «Спартак» в дебютной встрече Абаскаля сыграл вничью с «Аланией», у Промеса дубль

«Спартак» в товарищеском матче против «Алании» забил два мяча, но не выиграл. Итог – ничья. Встреча состоялась в Тарасовке.

Это был первый матч в московском клубе для главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Товарищеский матч

Спартак (Москва) – Алания (Владикавказ) – 2:2 (2:2)

Голы: Промес – 2; Хубулов, Гиоргобиани.

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