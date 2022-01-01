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Товарищеский матч. «Спартак» в дебютной встрече Абаскаля сыграл вничью с «Аланией», у Промеса дубль

«Спартак» в товарищеском матче против «Алании» забил два мяча, но не выиграл. Итог – ничья. Встреча состоялась в Тарасовке.

Это был первый матч в московском клубе для главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Товарищеский матч

Спартак (Москва) – Алания (Владикавказ) – 2:2 (2:2)

Голы: Промес – 2; Хубулов, Гиоргобиани.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 19:11
Комментарии1
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    Рейтинг: +23475

    JTherry 1 час назад

    оба гола в Спартаке забил Промес (12', 45')... так себе "дебют" в игре на жаре - для Абаскаля...( игра прошла в закрытом режиме, но говорят, остальные "товарняки" покажут по ТВ...

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