Товарищеский матч. «Спартак» в дебютной встрече Абаскаля сыграл вничью с «Аланией», у Промеса дубль

оба гола в Спартаке забил Промес (12', 45')... так себе "дебют" в игре на жаре - для Абаскаля...( игра прошла в закрытом режиме, но говорят, остальные "товарняки" покажут по ТВ...
«Спартак» в товарищеском матче против «Алании» забил два мяча, но не выиграл. Итог – ничья. Встреча состоялась в Тарасовке.
Это был первый матч в московском клубе для главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Товарищеский матч
Спартак (Москва) – Алания (Владикавказ) – 2:2 (2:2)
Голы: Промес – 2; Хубулов, Гиоргобиани.
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