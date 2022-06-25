«Старик, мы здесь благодаря мне. Я должен играть». Родриго – Анчелотти во время финала ЛЧ

Вингер «Реала» Родриго рассказал о споре с главным тренером своей команды Карло Анчелотти во время финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Это был сложный матч для меня. Я умирал от желания выйти на поле. Уверен, что забил бы гол, если бы играл дольше. У меня было такое чувство.

В конце игры я начал ругаться с Анчелотти. Сказал ему: «Черт возьми, старик, мы здесь благодаря мне. Я должен играть». Он ответил: «Успокойся, я тебя выпущу».

В итоге значение имеет только сам титул. И конечно, история была написана в полуфинале, чему я очень рад», – сказал бразилец.

Родриго вышел на замену на 93-й минуте.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.

В 1/2 финала ЛЧ Родриго принес мадридцам победу над «Манчестер Сити» (3:1), забив по голу на 90-й и 91-й минутах.

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