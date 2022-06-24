Новые владельцы «Челси» пообещали Тухелю шесть трансферов (The Telegraph)

Трансферы вообще ни о чем. Дембеле - особо загадочный нападающий, голов от которого никто не видел.
«Челси», вероятно, проведет масштабную трансферную кампанию летом 2022 года.
Новые владельцы клуба пообещали главному тренеру Томасу Тухелю подписать шесть новичков.
В список интересов «Челси» входят:
- Матейс де Лигт («Ювентус»);
- Жюль Кунде («Севилья»),
- Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»);
- Усман Дембеле («Барселона»);
- Ришарлисон («Эвертон»).
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