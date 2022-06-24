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Новые владельцы «Челси» пообещали Тухелю шесть трансферов (The Telegraph)

«Челси», вероятно, проведет масштабную трансферную кампанию летом 2022 года.

Новые владельцы клуба пообещали главному тренеру Томасу Тухелю подписать шесть новичков.

В список интересов «Челси» входят:

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Источник: The Telegraph

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2658

    Радио1000шумеров 1 минуту назад

    Трансферы вообще ни о чем. Дембеле - особо загадочный нападающий, голов от которого никто не видел.

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    Рейтинг: +11634

    BRO_football 25 минут назад

    Пообещайте хотя бы не вылететь из АПЛ в следующем сезоне. Вы никто без Абрамовича

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