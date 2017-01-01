«Лилль» зимой вел переговоры о покупке Самошникова за 4-6 миллионов (Eurostavka)

Конечно. Слуцкий и так говорил о нехватке игроков, так Рубин ещё и Самошникова был готов продать. Интересно...
Фланговый защитник «Рубина» Илья Самошников мог продолжить карьеру во Франции.
«Лилль» обсуждал трансфер 24-летнего футболиста за сумму от 4 до 6 миллионов евро.
Стороны вели переговоры еще до ухудшения геополитической ситуации в конце февраля. Из-за наступившего кризиса диалог прекратился.
- В прошлом сезоне Самошников забил 1 гол в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
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