«Лилль» зимой вел переговоры о покупке Самошникова за 4-6 миллионов (Eurostavka)

Фланговый защитник «Рубина» Илья Самошников мог продолжить карьеру во Франции.

«Лилль» обсуждал трансфер 24-летнего футболиста за сумму от 4 до 6 миллионов евро.

Стороны вели переговоры еще до ухудшения геополитической ситуации в конце февраля. Из-за наступившего кризиса диалог прекратился.

В прошлом сезоне Самошников забил 1 гол в 27 матчах.

Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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