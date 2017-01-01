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«Лилль» зимой вел переговоры о покупке Самошникова за 4-6 миллионов (Eurostavka)

Фланговый защитник «Рубина» Илья Самошников мог продолжить карьеру во Франции.

«Лилль» обсуждал трансфер 24-летнего футболиста за сумму от 4 до 6 миллионов евро.

Стороны вели переговоры еще до ухудшения геополитической ситуации в конце февраля. Из-за наступившего кризиса диалог прекратился.

  • В прошлом сезоне Самошников забил 1 гол в 27 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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Источник: Eurostavka

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11634

    BRO_football 2 часа назад

    Конечно. Слуцкий и так говорил о нехватке игроков, так Рубин ещё и Самошникова был готов продать. Интересно...

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