Игрок «Лиона» повредил палец, запуская воздушного змея. Ему потребуется операция

Хавбек «Лиона» Лукас Пакета перенесет операцию. Ему потребуется хирургическое вмешательство на пальце левой руки.

Бразилец получил травму, запуская воздушного змея.

«Помните, что у детских забав тоже бывают последствия. Я запускал воздушного змея и порезал палец.

Все хорошо, но для того, чтобы избежать проблем с подвижностью в будущем, я перенесу небольшую операцию», – написал Пакета в соцсетях.

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