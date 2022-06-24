В «Химках» заявили, что к физической форме воспитанника «Спартака» Давыдова есть вопросы

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем вратаря Антона Митрюшкина и нападающего Дениса Давыдова, которые находятся на просмотре в подмосковном клубе.

«Ничего не изменилось, решение по ним будет принято после окончания сборов. Предварительного решения тоже нет. Переговорим с Сергеем Николаевичем Юраном и медицинским штабом.

Митрюшкин в отличной форме, по Давыдову больше вопросов, потому что он достаточно долго не играл. Но будем обсуждать уже позже», — сказал Терюшков.

Давыдов – воспитанник «Спартака».

Он чемпион России сезона-2016/17.

В минувшем сезоне Давыдов забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 21 матче ФНЛ-2.

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