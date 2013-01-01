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Азмун рассказал о депрессии после переезда в Россию

Нападающий «Байера» Сердар Азмун рассказал о первых месяцах в России.

«Я был в депрессии. Мне было очень трудно, потому что родители, друзья и мои лошади были далеко. Я был один. Но я иранец, я не боюсь», – сказал Азмун.

  • Сердар переехал в Россию в 17 лет.
  • Он играл в России с 2013 по 2021-й год.
  • В январе Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» за 2,5 миллиона евро.

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Источник: сайт «Байера»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +6615

    Semenycch 30 секунд назад

    Как бы чествовал себя любой Русский пацан при переезде в одиночку скажем в Пакистан или Бразилию?

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