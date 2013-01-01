Азмун рассказал о депрессии после переезда в Россию

Нападающий «Байера» Сердар Азмун рассказал о первых месяцах в России.

«Я был в депрессии. Мне было очень трудно, потому что родители, друзья и мои лошади были далеко. Я был один. Но я иранец, я не боюсь», – сказал Азмун.

Сердар переехал в Россию в 17 лет.

Он играл в России с 2013 по 2021-й год.

В январе Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» за 2,5 миллиона евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное