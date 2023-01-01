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Барриос приступил к тренировкам с «Зенитом». Сообщалось, что он хочет приостановить контракт

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вернулся в Россию.

Пресс-служба петербургского клуба показала, что футболист уже тренируется с командой.

Сообщалось, что колумбиец хочет приостановить контракт до лета 2023 года.

  • В прошлом сезоне Барриос сделал 1 ассист в 37 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
  • По информации El Desmarque, хавбеком интересуется «Бетис».

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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Сегодня, 10:58
Комментарии1
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    Рейтинг: +3339

    AZ 16 минут назад

    пинка неrру из команды надо было дать

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