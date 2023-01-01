Барриос приступил к тренировкам с «Зенитом». Сообщалось, что он хочет приостановить контракт

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вернулся в Россию.

Пресс-служба петербургского клуба показала, что футболист уже тренируется с командой.

Сообщалось, что колумбиец хочет приостановить контракт до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Барриос сделал 1 ассист в 37 матчах.

Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.

По информации El Desmarque, хавбеком интересуется «Бетис».

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