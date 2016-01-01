Барриос хочет приостановить контракт с «Зенитом» до лета 2023 года («Чемпионат»)

Да без бразил во втором тайме сегодня нижний по полю гонял бомжей вторым составом. Тяжело мешковым, ивановым будет если бразил переманят за рубеж.
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос хочет приостановить контракт с клубом.
По информации «Чемпионата», колумбиец рассматривает возможность воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с «Зенитом» на год. Это наиболее вероятный вариант развития событий.
Другие легионеры «Зенита» не планируют покидать клуб.
- Рыночная стоимость хавбека – 20 миллионов евро.
- Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
- В прошедшем сезоне Барриос сделал 1 ассист в 37 матчах.
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