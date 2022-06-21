Барриос хочет приостановить контракт с «Зенитом» до лета 2023 года («Чемпионат»)

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос хочет приостановить контракт с клубом.

По информации «Чемпионата», колумбиец рассматривает возможность воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с «Зенитом» на год. Это наиболее вероятный вариант развития событий.

Другие легионеры «Зенита» не планируют покидать клуб.

Рыночная стоимость хавбека – 20 миллионов евро.

Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.

В прошедшем сезоне Барриос сделал 1 ассист в 37 матчах.

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