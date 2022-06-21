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  • Барриос хочет приостановить контракт с «Зенитом» до лета 2023 года («Чемпионат»)

Барриос хочет приостановить контракт с «Зенитом» до лета 2023 года («Чемпионат»)

21 июня 2022, 21:40
15

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос хочет приостановить контракт с клубом.

По информации «Чемпионата», колумбиец рассматривает возможность воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с «Зенитом» на год. Это наиболее вероятный вариант развития событий.

Другие легионеры «Зенита» не планируют покидать клуб.

  • Рыночная стоимость хавбека – 20 миллионов евро.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
  • В прошедшем сезоне Барриос сделал 1 ассист в 37 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Барриос Вильмар
Комментарии (15)
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mutabor0992
1655837218
Первый пошел...
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SpartakMoskwa
1655837951
Побыстрее бы свалили они, и мы бы глянули на Зенит и его так называемое могущество без этих самых легионеров, пару матчей хотя бы сможете выиграть без легов ??
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Stavr007
1655838412
ну вот и легам зени на деньги стало пофиг. чм важнее оказался
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Кузьмич на трибуне
1655839746
Первая ласточка улетела. Видимо не все вернутся на поле к началу следующего сезона. Не вижу в этом ничего хорошего, но и плохого тоже мало. У наших футболистов будет шанс проявить себя. В конце концов пример ФК Краснодар показал хороший результат, Ростов тоже не плохо закончил сезон.
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житель СПб
1655839987
Это неприятная футбольная новость. И опять - фактически грабеж денег у российского клуба.
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житель СПб
1655840195
Куча злобы спартаковских болельщиков внизу. И откуда ее столько? Вы что, ребята, все обиженные что-ли?! Девушки не дают? Или в профессии реализоваться не удалось? Будьте спокойнее, меньше злобы. Берите пример - да хоть с меня! (Шучу, конечно, но только отчасти).
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шахта Заполярная
1655840758
Да без бразил во втором тайме сегодня нижний по полю гонял бомжей вторым составом. Тяжело мешковым, ивановым будет если бразил переманят за рубеж.
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neveldomha
1655875698
Даже Семак об этом не знает, а подъездные старухи и свинявые уже в курсе))))))))
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ilichkadr
1655879390
«Чемпионат» всё увереннее продвигается по лестнице вранья. Не ровен час, догонит и перегонит "Спам-экспресс".
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