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Барриос хочет приостановить контракт с «Зенитом» до лета 2023 года («Чемпионат»)

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос хочет приостановить контракт с клубом.

По информации «Чемпионата», колумбиец рассматривает возможность воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с «Зенитом» на год. Это наиболее вероятный вариант развития событий.

Другие легионеры «Зенита» не планируют покидать клуб.

  • Рыночная стоимость хавбека – 20 миллионов евро.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
  • В прошедшем сезоне Барриос сделал 1 ассист в 37 матчах.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 21:40
Комментарии17
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    Рейтинг: +377

    шахта Заполярная 40 минут назад

    Да без бразил во втором тайме сегодня нижний по полю гонял бомжей вторым составом. Тяжело мешковым, ивановым будет если бразил переманят за рубеж.

    1
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    Рейтинг: +16111

    житель СПб 49 минут назад

    Куча злобы спартаковских болельщиков внизу. И откуда ее столько? Вы что, ребята, все обиженные что-ли?! Девушки не дают? Или в профессии реализоваться не удалось? Будьте спокойнее, меньше злобы. Берите пример - да хоть с меня! (Шучу, конечно, но только отчасти).

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +16111

    житель СПб 53 минуты назад

    Это неприятная футбольная новость. И опять - фактически грабеж денег у российского клуба.

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    Рейтинг: +3890

    Кузьмич на трибуне 57 минут назад

    Первая ласточка улетела. Видимо не все вернутся на поле к началу следующего сезона. Не вижу в этом ничего хорошего, но и плохого тоже мало. У наших футболистов будет шанс проявить себя. В конце концов пример ФК Краснодар показал хороший результат, Ростов тоже не плохо закончил сезон.

    0
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    Рейтинг: +314

    Stavr007 1 час назад

    ну вот и легам зени на деньги стало пофиг. чм важнее оказался

    1
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    Рейтинг: +392

    Спартач80 1 час назад

    Как-то даже неудобно,за бомжей-то...Они тут орали,что их зулусы за ночлежку,ой за стрелку их вонючую играют...

    5
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    Рейтинг: +8202

    R_a_i_n > Спартач80 1 час назад

    Бомжи вообще много о чем орали, за что стыдно другим было-бы.

    3
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    Рейтинг: +16111

    житель СПб > R_a_i_n 52 минуты назад

    Ну, в сравнении со Спартаком крики других команд могут показаться шепотом...

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +519

    SpartakMoskwa 1 час назад

    Побыстрее бы свалили они, и мы бы глянули на Зенит и его так называемое могущество без этих самых легионеров, пару матчей хотя бы сможете выиграть без легов ??

    3
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    Рейтинг: +14033

    Fusballer > SpartakMoskwa 8 минут назад

    Тамбов так громили с покером Дзюбы.

    0
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    Рейтинг: +15330

    Barmaleushka 1 час назад

    Из свинарника леги не уходят , потому что кроме ФК Заремак больше никому не нужны . А тут хоть какая-то денюшка .

    3
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    Рейтинг: +8202

    R_a_i_n > Barmaleushka 1 час назад

    Свинарник у вас у бомжей в баках царит. У нас же Ларсон не желает возвращаться.

    0
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    Рейтинг: +3942

    mutabor0992 1 час назад

    Первый пошел...

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +1241

    Дубина 1 час назад

    А пели про Спартак мол крысы побежали с корабля!
    Не заикайтесь прежде временно!

    Ща и другие зулусы с бомжарника побегут))))

    5
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    Рейтинг: +4419

    mopecekca > Дубина 1 час назад

    ща ныть будут, чтоб им за каждого ушедшего очков накинули

    4
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    Рейтинг: +1241

    Дубина > mopecekca 1 час назад

    Так они на старте + 12 стартуют)))

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    Рейтинг: +8202

    R_a_i_n > mopecekca 1 час назад

    Соберут РФС и проголосуют за + 20 очков форы к началу чемпионата.

    1
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