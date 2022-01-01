Рыбус опубликовал фото с перебинтованной ногой

Новичок «Спартака» Мацей Рыбус получил повреждение на тренировке команды.

«Первая тренировка и вторая тренировка», – подписал поляк фотоколлаж, где на верхнем фото он стоит в обнимку с одноклубниками, а на нижнем – с перебинтованной ногой.

«Спартак» подписал Рыбуса бесплатно.

С поляком заключили 2-летний контракт.

Из-за перехода в московский клуб футболиста перестанут вызывать в сборную.

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