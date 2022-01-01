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Рыбус опубликовал фото с перебинтованной ногой

Новичок «Спартака» Мацей Рыбус получил повреждение на тренировке команды.

«Первая тренировка и вторая тренировка», – подписал поляк фотоколлаж, где на верхнем фото он стоит в обнимку с одноклубниками, а на нижнем – с перебинтованной ногой.

  • «Спартак» подписал Рыбуса бесплатно.
  • С поляком заключили 2-летний контракт.
  • Из-за перехода в московский клуб футболиста перестанут вызывать в сборную.

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 10:47
Комментарии1
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    Рейтинг: +32123

    oyabun 45 минут назад

    Похоже команда не хочет принимать Рыбуса.. ))

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