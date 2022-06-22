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  • Кавазашвили: «Пусть «Спартак» едет в Питер и надерет зад этому «Зениту»

Кавазашвили: «Пусть «Спартак» едет в Питер и надерет зад этому «Зениту»

22 июня 2022, 19:01
7

«Спартак» решил не бойкотировать Суперкубок России. Последнее заявление клуба прокомментировал его бывший вратарь Анзор Кавазашвили.

«Спартак» поедет в Санкт-Петербург? Зато какую сделали рекламу! Некоторые воспримут это по-разному: первые — «Зарема Салихова так сильно волнуется за клуб, навязывает мнение, заранее зная, что красно-белых задушат», а вторые — «да твою мать, какая разница, где играть, «Спартак» на выезде играет даже лучше. Пусть едут и надерут зад этому «Зениту», этому богатому клубу. «Спартак» получает в два раза меньше, но зато название этого клуба говорит само за себя — освободители рабов и герои современности». Если бы они это сделали, такого скандала не было бы.

Когда боятся ехать на матч с «Зенитом», зная о поражении заранее, «Спартак» в лице госпожи Заремы Салиховой уже заранее называет эту игру как шоу. Шоу — когда судьи душат «Спартак» с утра до вечера. Это все глупости.

Команда, которая завоевала Кубок России, должна достойна нести это звание и наравне играть с чемпионом. Если они боятся ехать или не хотят, потому что боятся всего — зачем они тогда чемпионат играют? Я не понимаю», – сказал экс-вратарь сборной СССР.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кавазашвили Анзор
Комментарии (7)
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порт
1655913902
Деруны недоделаные.
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RedMaksim97
1655914980
Да всем ***** на этот Суперкубок с Зенитом и Спартаком
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RedMaksim97
1655915001
******* это мусолить
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Юрэс
1655915508
С бакаевым в основе. ХА ХА ХА
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derrik2000
1655915779
Браво, Анзор! Выделенный текст модерами сайта - речь не мальчика, но мужа. Именно ТАК я тоже ранее писал.
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raritet
1655919408
Ну например, если Спартак и выиграет Супер кубок, то что в этом удивительного. В одной взятой игре все что угодно может произойти. Но вроде особых изменений в командах нет. Кроме тренерского цеха. Может быть новый тренер что-то эдакое придумает.
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Kollljan
1655919536
Пуканы спартаковские до сих пор болят. 7:1 так просто не заживает.
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