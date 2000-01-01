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Кавазашвили: «Пусть «Спартак» едет в Питер и надерет зад этому «Зениту»

«Спартак» решил не бойкотировать Суперкубок России. Последнее заявление клуба прокомментировал его бывший вратарь Анзор Кавазашвили.

«Спартак» поедет в Санкт-Петербург? Зато какую сделали рекламу! Некоторые воспримут это по-разному: первые — «Зарема Салихова так сильно волнуется за клуб, навязывает мнение, заранее зная, что красно-белых задушат», а вторые — «да твою мать, какая разница, где играть, «Спартак» на выезде играет даже лучше. Пусть едут и надерут зад этому «Зениту», этому богатому клубу. «Спартак» получает в два раза меньше, но зато название этого клуба говорит само за себя — освободители рабов и герои современности». Если бы они это сделали, такого скандала не было бы.

Когда боятся ехать на матч с «Зенитом», зная о поражении заранее, «Спартак» в лице госпожи Заремы Салиховой уже заранее называет эту игру как шоу. Шоу — когда судьи душат «Спартак» с утра до вечера. Это все глупости.

Команда, которая завоевала Кубок России, должна достойна нести это звание и наравне играть с чемпионом. Если они боятся ехать или не хотят, потому что боятся всего — зачем они тогда чемпионат играют? Я не понимаю», – сказал экс-вратарь сборной СССР.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 19:01
Комментарии11
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    Рейтинг: +1280

    Дубина 33 минуты назад

    В бомжарник нужно пацанов везти 17 летних,баклажаны любят с такими играть!

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    Рейтинг: +19257

    derrik2000 53 минуты назад

    Браво, Анзор!
    Выделенный текст модерами сайта - речь не мальчика, но мужа.
    Именно ТАК я тоже ранее писал.

    1
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    Рейтинг: +15976

    Cleaner 54 минуты назад

    Спартак "надерет зад"(проиграет, проще говоря) этому Зениту и уедет со знакомым счетом ОДИН : СЕМЬ(1:7) к себе в Москву...)))

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    Рейтинг: +898

    Юрэс 57 минут назад

    С бакаевым в основе. ХА ХА ХА

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    Рейтинг: +15976

    Cleaner > Юрэс 53 минуты назад

    Бакаев парочку Спартаку положит. Вот поржем!...)

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    Рейтинг: +19

    RedMaksim97 1 час назад

    ******* это мусолить

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    Рейтинг: +19

    RedMaksim97 1 час назад

    Да всем ***** на этот Суперкубок с Зенитом и Спартаком

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    Рейтинг: +606

    Конопляных дел мастер 1 час назад

    Чего то он про освободителей рабов перегнул. Спартак сам был рабом и его банда состояла из рабов. Гыгыгы

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    Рейтинг: +606

    Конопляных дел мастер 1 час назад

    А в итоге вернутся усталые, опустошённые и с красным задом. Ну как заведено. Гыгыгы

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    Рейтинг: +15976

    Cleaner > Конопляных дел мастер 53 минуты назад

    И со счетом 1:7!..)

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    Рейтинг: +6157

    порт 1 час назад

    Деруны недоделаные.

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