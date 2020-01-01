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«Монако» купил Минамино у «Ливерпуля» за 15+3 миллионов

Полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино продолжит карьеру в «Монако».

По информации The Athletic, стороны согласовали трансфер 27-летнего японца за 15 миллионов. Еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

  • Англичане купили Минамино в 2020 году у «Зальцбурга» за 12,5 миллиона евро.
  • В минувшем сезоне Минамино поучаствовал в 24 матчах, забил 10 голов, сделал ассист.

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Источник: The Athletic

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