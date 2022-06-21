Семак прокомментировал информацию о желании Барриоса приостановить контракт с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о желании полузащитника Вильмара Барриоса приостановить контракт с клубом.

«Мы ждeм Барриоса завтра. У меня нет информации о приостановке контракта. Мы с ним на связи. До сегодняшнего дня я никаких новостей не получал. Ждeм его завтра», — сказал Семак.

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.

Рыночная стоимость хавбека – 20 миллионов евро.

Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.

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