Джикия: «Футболка «Зенита» Бакаеву не идет»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«После финала Кубка действительно долго общались с Зелимханом. Я до последнего думал, что получится остаться. Я хотел, чтобы он остался. Но это жизнь. Так бывает.

Виделись с Бакаевым до того, как он прилетел в Питер. Но после официального подписания мы не говорили. «Зенит» сейчас готовится к турниру, у них тренировки. Когда я ему звонил, он был не один. Мы не могли поговорить откровенно. Может быть, сегодня созвонимся.

До последнего допускал, что Бакаев останется. Даже в тот день, когда он подписал контракт с «Зенитом». Футболка «Зенита» ему не идет», — сказал Джикия

Бакаев – воспитанник «Спартака».

Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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