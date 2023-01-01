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Джикия: «Футболка «Зенита» Бакаеву не идет»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«После финала Кубка действительно долго общались с Зелимханом. Я до последнего думал, что получится остаться. Я хотел, чтобы он остался. Но это жизнь. Так бывает.

Виделись с Бакаевым до того, как он прилетел в Питер. Но после официального подписания мы не говорили. «Зенит» сейчас готовится к турниру, у них тренировки. Когда я ему звонил, он был не один. Мы не могли поговорить откровенно. Может быть, сегодня созвонимся.

До последнего допускал, что Бакаев останется. Даже в тот день, когда он подписал контракт с «Зенитом». Футболка «Зенита» ему не идет», — сказал Джикия

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 12:18
Комментарии12
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    Рейтинг: +7414

    mihail200606 27 минут назад

    Ну ушёл и ушёл... столько разговоров.. топ игрок как будто какой то

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +315

    Номэд 44 минуты назад

    Ну так, голубой цвет идёт только педикам, которые болеют за синит...

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15325

    Barmaleushka > Номэд 3 минуты назад

    Давай ка 2.08. скажи это парням в тельниках , ссыкуха .

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5662

    Давид59 1 час назад

    А что Джикия хотел? Чтобы Зелимхана вытурили из клуба и он продолжал бы ромбик целовать?

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +16026

    ilichkadr > Давид59 57 минут назад

    Конечно. Причём не только целовать, но и носить под футболкой Зенита вместо нательного белья.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +16414

    paracetamol 1 час назад

    Завидует наверно, еще и гадить будет скоро!

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +416

    andr2112 1 час назад

    Настоящий грузин признает только цвет мяса?

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16414

    paracetamol > andr2112 1 час назад

    Жареного как шашлык.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +22880

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    А какому мужчине голубой цвет к лицу? Если только Дзюбе?

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +836

    fakeid > DOCTOR PENALTY 1 час назад

    ты, когда родился, был замотан в одеяло с голубой лентой.

    4
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    Рейтинг: +4394

    neveldomha > fakeid 1 час назад

    Не не, его в розовое завернули.

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +16026

    ilichkadr > fakeid 1 час назад

    100500+

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