«Ростов» подписал брата Ибрагима Цаллагова («СЭ»)

Состав «Ростова» пополнил левый вингер «СКА-Хабаровска» Дзамболат Цаллагов.

22-летний футболист заключил с донским клубом контракт до 2027 года, сообщает «СЭ».

Он присоединился к «Ростову» на правах свободного агента.

Дзамболат Цаллагов – двоюродный брат защитника «Сочи» Ибрагима Цаллагова.

Он был в академиях «Краснодара», «Зенита» и «Локомотива».

Рыночная стоимость игрока – 225 тысяч евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное