«Ростов» подписал брата Ибрагима Цаллагова («СЭ»)

Состав «Ростова» пополнил левый вингер «СКА-Хабаровска» Дзамболат Цаллагов.
22-летний футболист заключил с донским клубом контракт до 2027 года, сообщает «СЭ».
Он присоединился к «Ростову» на правах свободного агента.
- Дзамболат Цаллагов – двоюродный брат защитника «Сочи» Ибрагима Цаллагова.
- Он был в академиях «Краснодара», «Зенита» и «Локомотива».
- Рыночная стоимость игрока – 225 тысяч евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»