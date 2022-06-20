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«Уфа» не получала предложений по Агаларову от европейских клубов (Sport24)

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, вероятно, продолжит карьеру в РПЛ.

Официальных предложений о его трансфере из Европы башкирский клуб не получал.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1340

    Loko_Roma 16 минут назад

    А почему он должен их получить, парень выстрелил не более, таких в каждом чемпионате каждый год по несколько выстреливают, а вот дальше растут наверное меньше процента

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    Рейтинг: +1015

    Hoahin 22 минуты назад

    И не получит, только пуху нагоняют и все

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