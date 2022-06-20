«Уфа» не получала предложений по Агаларову от европейских клубов (Sport24)

А почему он должен их получить, парень выстрелил не более, таких в каждом чемпионате каждый год по несколько выстреливают, а вот дальше растут наверное меньше процента
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, вероятно, продолжит карьеру в РПЛ.
Официальных предложений о его трансфере из Европы башкирский клуб не получал.
- Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне форвард «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
- Воспитанник «Анжи» интересен «Сочи», «Краснодару», «Ахмату», «Ростову» и «Пари НН».
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