«Уфа» не получала предложений по Агаларову от европейских клубов (Sport24)

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, вероятно, продолжит карьеру в РПЛ.

Официальных предложений о его трансфере из Европы башкирский клуб не получал.

Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.

Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Воспитанник «Анжи» интересен «Сочи», «Краснодару», «Ахмату», «Ростову» и «Пари НН».

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