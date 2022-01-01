«Краснодар» отказался продавать Черникова в «Динамо» за 6 миллионов

Интересно , при нынешней ситуации , что делать с долларами ?
Напринимали столько законов , что уже и 6 лямов $ могут превратится в бумагу.
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников мог перейти в «Динамо».
По информации «РБ Спорт», московский клуб предложил за 22-летнего игрока 6 миллионов евро, однако «Краснодар» отказался от трансфера.
- Сообщалось, что «Динамо» ищет опорника на российском рынке.
- Помимо Черникова клуб рассматривал Данила Глебова и Максима Осипенко из «Ростова».
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